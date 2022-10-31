Прокуратура наказала «Ростгорсвет» за гибель собаки на Пушкинской в Ростове

Напомним, что животное погибло в начале августа на улице Пушкинской. Тогда была создана рабочая группа для установления причин трагедии.
Известно, что пес в момент инцидента гулял по газону. Местных жителей напугало, что территория в центре города может быть опасна для человека.
После этого специалисты проверили состояние электросетей, но проблем не обнаружили. Однако у прокуратуры оказались другие выводы.
«Должностные лица МКП „Ростгорсвет“ не соблюдали требования закона об электроэнергетике. На торшерах оказалась гирлянда плохого качества», — пишет 1Rnd со ссылкой на данные помощника прокурора города Надежды Касьяновой.
Отмечается, что компанию оштрафовали и потребовали устранить нарушения.