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Прокуратура наказала «Ростгорсвет» за гибель собаки на Пушкинской в Ростове

31 октября 17:47
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону провели проверку после гибели собаки от удара током и выявили нарушения при содержании уличных сетей, сообщили в прокуратуре.

Напомним, что животное погибло в начале августа на улице Пушкинской. Тогда была создана рабочая группа для установления причин трагедии.

Известно, что пес в момент инцидента гулял по газону. Местных жителей напугало, что территория в центре города может быть опасна для человека.

После этого специалисты проверили состояние электросетей, но проблем не обнаружили. Однако у прокуратуры оказались другие выводы.

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«Должностные лица МКП „Ростгорсвет“ не соблюдали требования закона об электроэнергетике. На торшерах оказалась гирлянда плохого качества», — пишет 1Rnd со ссылкой на данные помощника прокурора города Надежды Касьяновой.

Отмечается, что компанию оштрафовали и потребовали устранить нарушения. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Собака#Илья Протвинов
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