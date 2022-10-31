rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Просмотр VK Клипов стал доступен в ОК

31 октября 17:50
Социальная сеть Одноклассники запустила в собственных мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы.

Социальная сеть Одноклассники запустила в собственных мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Теперь пользователи ОК могут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.

В Одноклассниках пройдут эксклюзивные трансляции V Большого Детского фестиваля
Узнать подробнее

В основном меню приложений ОК появилась отдельная вкладка «Клипы». В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. По результатам тестового запуска в среднем каждый пользователь ОК смотрит в отдельной ленте более 20 клипов.

Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют.

Таким образом пользователи ОК получают возможность найти для себя контент на интересующую тематику и получить новые впечатления от просмотра бесконечной ленты увлекательных роликов в вертикальном формате. 

В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.

Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12