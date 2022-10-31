РЭО: В Приморье появятся восемь новых объектов по обращению с ТКО

Предприятия возводят благодаря заключению концессионных соглашений. Часть средств на строительство предоставит Российский экологический оператор (РЭО). Об этом пишет 360tv.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в Приморье на данный момент подписано лишь одно концессионное соглашение. Еще семь договоров на постройку комплексов по обращению с мусором мощностью 524 500 тысячи тонн в год надо оформить до начала апреля будущего года. В целом проект профинансируют на сумму более 8,5 миллиарда рублей.
РЭО предлагает концессионерам льготные инвестиции из средств, полученных от размещения облигационного займа. Возведение предприятий по обращению с ТКО в Приморском крае даст возможность, не дожидаясь 2030 года, обеспечить 100%-ное достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».
Финансировать создание объектов планируют средствами, которые получили от размещения облигаций РЭО, в размере до 95% от объема финансирования, через выдачу льготного займа концессионеру на период до 12 лет.
По словам генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, деньги выделят после получения положительных заключений госэкспертиз на высланную концессионером проектно-сметную документацию.
Соглашение о совместной работе Российского экологического оператора с Приморьем его участники заключили в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.