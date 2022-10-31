РЭО: В Приморье появятся восемь новых объектов по обращению с ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в Приморье на данный момент подписано лишь одно концессионное соглашение. Еще семь договоров на постройку комплексов по обращению с мусором мощностью 524 500 тысячи тонн в год надо оформить до начала апреля будущего года. В целом проект профинансируют на сумму более 8,5 миллиарда рублей.