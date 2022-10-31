Резкие похолодания до 7 градусов придут в Ростов-на-Дону с 1 ноября

Posted 31 октября 2022, 05:14
Published 31 октября 2022, 05:14
Modified 31 октября 2022, 05:19
Updated 31 октября 2022, 05:19
В понедельник ожидается дождливая погода с температурой 11 градусов. Сильный ветер со скоростью 6 метров в секунду может создать проблем для местных жителей.
Ночью должно похолодать до двух градусов, осадки прекратятся. Во вторник, 1 ноября, днем будет облачно, а температура составит семь градусов.
В среду и четверг ожидаются аналогичные условия. В пятницу снова могут начаться дожди, но на следующий день они прекратятся.
На выходных установится облачная погода.
Напомним, что в центре Ростова из-за сильного ветра старое дерево рухнуло на четыре иномарки.