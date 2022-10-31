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Posted 31 октября 2022, 05:14

Published 31 октября 2022, 05:14

Modified 31 октября 2022, 05:19

Updated 31 октября 2022, 05:19

Резкие похолодания до 7 градусов придут в Ростов-на-Дону с 1 ноября

Резкие похолодания до 7 градусов придут в Ростов-на-Дону с 1 ноября

31 октября 2022, 05:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону резко снизится температура воздуха с 1 ноября, сообщили синоптики.

В понедельник ожидается дождливая погода с температурой 11 градусов. Сильный ветер со скоростью 6 метров в секунду может создать проблем для местных жителей.

Ночью должно похолодать до двух градусов, осадки прекратятся. Во вторник, 1 ноября, днем будет облачно, а температура составит семь градусов.

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В среду и четверг ожидаются аналогичные условия. В пятницу снова могут начаться дожди, но на следующий день они прекратятся.

На выходных установится облачная погода. 

Напомним, что в центре Ростова из-за сильного ветра старое дерево рухнуло на четыре иномарки.

 

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода
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