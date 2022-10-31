Однако когда дети ушли, оставшиеся гости переоделись в другие костюмы. Они так или иначе были связны с персонажами романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Диброва, как хозяйка вечера, выбрала для себя образ Маргариты. Она надела черное откровенное платье, в котором легко можно разглядеть фигуру и прекрасные формы ростовчанки.