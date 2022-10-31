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Ростовчанка Полина Диброва шокировала всех полуголым платьем на Хэллоуин

31 октября 11:20
Фото: Страница в соцсети Полины Дибровой
Полина Диброва на Хеллоуине
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина выбрала на Хэллоуин образ Булгаковской Маргариты, подписчики бурно обсуждают откровенный наряд ростовчанки.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, ростовчанка Полина Диброва поделилась с подписчиками тем, как отпраздновала Хэллоуин. Праздник был разделен на две части: первая прошла с детьми, вторая — только в компании взрослых.

Для детской части мероприятия звездная ростовчанка выбрала костюм милого приведения. Маска и широкий наряд скрывали как фигуру, так и лицо девушки.

Однако когда дети ушли, оставшиеся гости переоделись в другие костюмы. Они так или иначе были связны с персонажами романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Диброва, как хозяйка вечера, выбрала для себя образ Маргариты. Она надела черное откровенное платье, в котором легко можно разглядеть фигуру и прекрасные формы ростовчанки.

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Подписчики в соцсетях оценили креативность Дибровой и ее наряды. Они отмечают, что девушка находится в потрясающей физической форме.

Вместе с тем звездного супруга Дибровой на мероприятии замечено не было. По какой причине журналист воздержался от празднования Хэллоуина, не сообщается.

Ранее ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за образ в школьной форме на яхте.

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