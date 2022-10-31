Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, ростовчанка Полина Диброва поделилась с подписчиками тем, как отпраздновала Хэллоуин. Праздник был разделен на две части: первая прошла с детьми, вторая — только в компании взрослых.
Для детской части мероприятия звездная ростовчанка выбрала костюм милого приведения. Маска и широкий наряд скрывали как фигуру, так и лицо девушки.
Однако когда дети ушли, оставшиеся гости переоделись в другие костюмы. Они так или иначе были связны с персонажами романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Диброва, как хозяйка вечера, выбрала для себя образ Маргариты. Она надела черное откровенное платье, в котором легко можно разглядеть фигуру и прекрасные формы ростовчанки.
Подписчики в соцсетях оценили креативность Дибровой и ее наряды. Они отмечают, что девушка находится в потрясающей физической форме.
Вместе с тем звездного супруга Дибровой на мероприятии замечено не было. По какой причине журналист воздержался от празднования Хэллоуина, не сообщается.
Ранее ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за образ в школьной форме на яхте.