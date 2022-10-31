Вильфанд добавил, что на юге России также следует ожидать значительные осадки. Так с понедельника по среду в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае пройдут интенсивные и сильные дожди, которые могут превратиться в снегопады из-за фронта холодного воздуха.