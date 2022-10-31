Заслуженный метеоролог России рассказал порталу ТАСС, что в течение этой рабочей недели в значительной части субъектов ожидается ухудшение погодных условий, сопровождающееся обильными осадками — дождями и снегопадами.
Так самая худшая ситуация, по словам эксперта, будет наблюдаться в Ненецком автономном округе, где метель с ветрами скоростью до 22 метров в секунду будет наблюдаться до 2 ноября.
Вильфанд добавил, что на юге России также следует ожидать значительные осадки. Так с понедельника по среду в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае пройдут интенсивные и сильные дожди, которые могут превратиться в снегопады из-за фронта холодного воздуха.
Напомним, ранее на севере Ростовской области выпал первый снег.