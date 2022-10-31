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Ростовскую область в первую неделю ноября может замести снегопадами

31 октября 15:32
Фото: pxhere.com
Ростовскую область в ближайшие дни накроет сильными дождями, возможны снегопады, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заслуженный метеоролог России рассказал порталу ТАСС, что в течение этой рабочей недели в значительной части субъектов ожидается ухудшение погодных условий, сопровождающееся обильными осадками — дождями и снегопадами. 

Так самая худшая ситуация, по словам эксперта, будет наблюдаться в Ненецком автономном округе, где метель с ветрами скоростью до 22 метров в секунду будет наблюдаться до 2 ноября. 

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Вильфанд добавил, что на юге России также следует ожидать значительные осадки. Так с понедельника по среду в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае пройдут интенсивные и сильные дожди, которые могут превратиться в снегопады из-за  фронта холодного воздуха.  

Напомним, ранее на севере Ростовской области выпал первый снег.

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