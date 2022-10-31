Срезанные коммунальщиками огромные ветки падают рядом с детьми в Ростове-на-Дону

Работы начались утром в понедельник, 31 октября. К пешеходной зоне пригнали автокран, который поднял рабочего для спила больших веток.
Ставить какие-либо ограждения не стали и все срезанные части деревьев падают на тротуар. Горожане заявили корреспонденту RostovGazeta, что это очень опасно для прохожих.
«Работы ведутся на проспекте Коммунистический ,14, в районе библиотеки. Идут дети и могут не заметить машину, а рабочие не контролируют падение веток», — пожаловались очевидцы.
Ранее в центре Ростова старое дерево рухнуло на четыре иномарки.