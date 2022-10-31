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Срезанные коммунальщиками огромные ветки падают рядом с детьми в Ростове-на-Дону

31 октября 08:18
Фото: rostovgazeta.ru
Работники ЖКХ спиливают ветки прямо над тротуаром в Ростове
В Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистический начали обрезать ветки, но не огородили эту зону, сообщили в редакцию RostovGazeta местные жители.

Работы начались утром в понедельник, 31 октября. К пешеходной зоне пригнали автокран, который поднял рабочего для спила больших веток.

Ставить какие-либо ограждения не стали и все срезанные части деревьев падают на тротуар. Горожане заявили корреспонденту RostovGazeta, что это очень опасно для прохожих. 

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«Работы ведутся на проспекте Коммунистический ,14, в районе библиотеки. Идут дети и могут не заметить машину, а рабочие не контролируют падение веток», — пожаловались очевидцы.

Ранее в центре Ростова старое дерево рухнуло на четыре иномарки.

 

 

 

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