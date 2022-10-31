Как отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Бурдинский, проходящим службу по призыву гражданам России, в том числе Ростовской области, не будет угрожать служба в новых регионах РФ.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — заявил Бурдинский.