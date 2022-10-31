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Срочников из Ростовской области не отправят воевать в зону СВО

31 октября 06:29
Фото: mil.ru
Солдаты срочной службы
Срочников, призванных на службу этой осенью, не будут посылать воевать в Донбасс или других территории зоны специальной военной операции.

Как отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Бурдинский, проходящим службу по призыву гражданам России, в том числе Ростовской области, не будет угрожать служба в новых регионах РФ.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — заявил Бурдинский.

Ранее RostovGazeta писала, что недалеко от границы Ростовской области ВСУ убили 7 гражданских, еще 45 жителей ранены.

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