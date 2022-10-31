«Дом № 6 просто ужасный. Сделано все не качественно, краны на стояках срывает, вечные потопы. Дали отопление, у половины дома батареи холодные, почему не поступает туда тепло непонятно. Четвертый этаж затопило так, что вода через балкон текла на улицу таким ручьем, будто ливень идет. Лифты вечно ломаются, на них ехать страшно, застревают люди постоянно», — пишут ростовчане.