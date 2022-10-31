ООО Специализированный застройщик «Галактика» — это одно предприятий группы компаний «Сокол». Сам ГК работает с 1997 года.
Компания успела реализовать такие комплексы как «Сокол на Батуринской», «Сокол на Королева 20А», «Сокол на Магнитном» и ЖК «На Крупской».
Согласно данным системы «Базис», в 2021 году прибыль застройщика составила 175,7 миллиона рублей. Она зарегистрирована в Москве.
Организация несколько раз участвовала в судебных разбирательствах, в том числе в качестве ответчика на сумму 4,3 миллиона рублей.
Сотрудники утверждают, что они полностью контролируют каждый этап работ — от проектирования и строительства до реализации объектов и последующего эксплуатационного сопровождения.
А теперь можно посмотреть по отзывам в Интернете и понять согласны ли с этим жильцы.
Оценок самой компании оказалось не так много, часть из них были положительные, а у некоторых пользователей оказались претензии.
«Квартиру при покупке показывают „куколку“, но это демонстрационный вариант. На деле принимаешь жилье, а там просто трэш… И коммуналка в подарок с уже выбранной управляющей компанией за 50 рублей квадратный метр + свет, отопление, вода. Перед покупкой квартиры очено сильно задумайтесь», — советуют горожане.
«Красивые дома, дворы, видно, что с заботой о людях строят, хорошие и функциональные детские площадки, мангалы. Во дворе садик, планируется бассейн. ЖК просто мечта», — говорится уже в другом отзыве.
«Полное разочарование к застройщику. Квартиры холодные, все продувается. Управляющая компания не реагирует на жалобы. В квартирах 16 градусов. Батареи маленькие — всего 3 секции на комнату, тарифы завышены. Совести нет ни у кого, жалею, что приобрела у них квартиру», — заявляют разочарованные жильцы.
Всего жилкомплекс в Ростове-на-Дону собрал более 200 отзывов, некоторые из которых отрицательные. Жильцы жалуются на появившуюся плесень и подтопления.
«Не советую, дома сданы с нарушениями, плесень, потопы, за последний месяц уже седьмое происшествие в шестом литере. УК работает ужасно, сотрудники грубят, видно отсутствие профессионализма вообще», — жалуются горожане.
«Дом № 6 просто ужасный. Сделано все не качественно, краны на стояках срывает, вечные потопы. Дали отопление, у половины дома батареи холодные, почему не поступает туда тепло непонятно. Четвертый этаж затопило так, что вода через балкон текла на улицу таким ручьем, будто ливень идет. Лифты вечно ломаются, на них ехать страшно, застревают люди постоянно», — пишут ростовчане.
«Дорогущие квартиры с дешевой отделкой из дешевых материалов. Тонкие перегородки, слышимость ого-го: двери, окна и балконы с дырами — не отрегулируешь и вентиляции не надо — свистит везде. Отливы со стен сдувает ветром на машины. Батареи отопления, краны, счетчики дешевка — только на выброс», — считают владельцы помещений.
Есть также и положительные отзывы от тех, кому все нравится.
«Красивый и очень многофункциональный ЖК. Подъезды просторные, в каждом сидит консьерж. Приятно осознавать, что уровень цивилизации добрался до нас. ЖК включает в себя все жизненно необходимые функции, а именно магазины, детские сады, места для парковки авто, зона отдыха — мангалы, спорт зона», — рассказали местные жители.
Этот жилкомплекс собрал в Интернете десятки отзывов, а некоторые горожане не стеснялись в выражениях.
«Дома построены с нарушениями. Они холодные, сырые, некачественные», — пишут ростовчане.
«Плюсы — хорошая детская площадка и чисто. Минусы — квартиры маленькие и их много. Звукоизоляция отсутствует как явление», — заявляют местные жители.
«Отличное место для постоянного проживания. Местом доволен», — говорят другие жильцы.
В целом комплексу поставили 4,4 балла из пяти возможных.
Этот комплекс расположен в Новочеркасске. Отзывы традиционно разделились на положительные и отрицательные.
«Качество домов ужасное, контингент жильцов получше, чем среднее по городу. Все вроде такие общительные и культурные, но за стенами такие крики бывают, ужас», — жалуются горожане.
«Дома из бумаги», — говорится в одном из отзывов.
«Современные „хрущевки“ на мой взгляд, потолки 2,5 метра, отопление — общая котельная, места для парковки очень мало, машины на дороге стоят, кухни тоже маленькие», — рассказали жильцы.
«Хороший комплекс, ночью тихо, детская площадка, подземный паркинг. В округе много торговых центров», — хвалят его жители города.
Все эти отзывы опубликованы в сервисе «Яндекс» и есть в открытом доступе, поэтому можно с ними ознакомиться при выборе жилья и понять, что ожидает в будущем.