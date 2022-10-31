Уничтожение Кумженской рощи: ростовчане пожаловались на возведение Западной хорды

Чем помешали дома, в которых люди прожили всю жизнь, почему нельзя изменить маршрут дороги и какова ее главная цель строительства — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Выбор без выбора
Ростовчане рассказывают, что для строительства Западной хорды в районе улицы Всесоюзная Железнодорожного района Ростова под снос попадают 42 жилых дома. Известно об этом стало в прошлом году, когда был отвергнут прежний проект генплана (2007 года). Согласно тому проекту, дорога должна была пройти по Циолковского вдоль железной дороги, сохраняя нетронутыми жилые дома, Кумженскую рощу и Кумженский мемориал.
Жители подчеркивают, что изменения в генплан и проект строительства Западной хорды были внесены без учета мнения горожан. В итоге под угрозу реализации проекта второго строительства дороги, от ТЭЦ-2 до Западного моста через Дон, попали 42 жилых дома, Кумженский лес и Кумженский мемориал.
«Нам было заявлено, что проект вариативный. Что, дескать, будет предложено несколько вариантов, и выберут тот, который устроит всех. На слушаниях мы высказались категорически против такого проекта. Но наше мнение не приняли во внимание. Никто не стал корректировать проект», - отмечает активист Игорь Тихоненко.
Выстригут всю зелень
Ростовчане обратили внимание на странный факт. Территория прохождения дороги через Кумженский городской лес была названа «территорией общего пользования». Люди предполагают, что данный участок леса искусственно вывели из общего кадастра. При этом их убеждали, что утраченный лес будет компенсирован в трехкратном размере.
«На одной из встреч мы разговаривали с директором Управления по благоустройству лесного хозяйства города. Правда, его уже сняли с должности. Но тогда он сказал, что в Ростове нет свободной земли для того, чтобы даже в однократном размере высадить утраченные деревья», - подчеркивает активист, председатель ТСЖ Юрий Дегтярев.
С ним соглашаются все жители, чьи дома из-за строительства Западной хорды попали под снос.
«Весь левый берег Дона уже выстригли от зелени. То же самое делают и у нас», - соглашается местная жительница Лариса Данильченко.
Согласно проекту дороги, Кумженский мемориал физически затронут не будет. По мнению собеседников, дорога обойдет положенные 100 метров от крайних могил.
Сегодня многие люди приходят отдохнуть к Кумженскому мемориалу. Возложить цветы, подышать воздухом на природе. Однако местные жители полагают, что после появления дороги, никто не захочет пересекать широкую трассу. Памятник окажется забыт. Разве что раз в год пришлют сюда бюджетников «для галочки», чтобы они возложили цветы.
«Мы постоянно слышим о необходимости сохранять культурное наследие, память о погибших воинах. А тут получается все наоборот. Строительство дороги задевает три памятника — Кумженский мемориал, пушку на Всесоюзной и крест», - уточняет Лариса Данильченко.
До чего дошел прогресс
Однако самым вопиющем ростовчане называют уничтожение исторического центра станицы Гниловской. Люди поясняют, что маршрут новой дороги пройдет по археологической стоянке «Пруды» V века до нашей эры, по Донецкой крепости Гниловского городища.
«А это же толком никто не изучал. Наверняка будет как на площади 5-го Донского корпуса. Проведут археологические изыскания, отроют и объявят, что ничего хорошего не обнаружено. А исторический центр станицы будет нарушен», - делится мнением Юрий Дегтярев.
Собеседники уверены в том, что к памятникам старины надо относиться бережно. И даже при реализации значимых государственных заказов, подобные объекты необходимо сохранять. Ведь разрушить — проще простого.
«Мне кажется, что люди не до конца понимают сути. У них есть задача построить дорогу, ее надо выполнить и отчитаться. Поэтому о другом никто не думает. А если не сохранять памятники старины, для чего тогда мы живем? Мы же называемся культурными людьми. Хотим сохранять свои традиции, преемственность поколений. Хотим передавать архитектурное, историческое и культурное наследие нашим детям. А что же мы передадим новым поколениям, если все разрушим?» - недоумевает краевед Георгий Багдыков.
Спикер добавляет, что появление новой дороги — это всегда прогресс. Но прогресс не должен разрушать историю, традиции и культуру.
«Надо найти приемлемые точки соприкосновения. Я убежден, что это вполне возможно», - делится мнением Багдыков.
Под угрозой — школа
В направлении эстакады от Кумженской рощи через реку Донец и до центра Гниловской каждый третий день в году дует низовой юго-западный ветер.
«То есть 120 дней в году ветер будет дуть на школу, которая находится в 200 метрах от дороги. И если от автомобильного гула школу как-то можно огородить, то от экологического загрязнения автомобильными газами не будет никакой защиты. Мы неоднократно обращали на это внимание, но никто не реагирует», - говорит Юрий Дегтярев.
Пробка на трассе, по его словам, будет однозначно. Ведь двухпутный мост через Дон рассчитан на определенный поток машин. Также будет заведено Таганрогское направление, северный объезд дороги М-4. Следом — проспект Стачки, улица Портовая и проспект Малиновского. То есть пять четырехполосных загруженных дорог выведут на мост, построенный по проекту 1979 года.
Ростовчане возмущаются и тем, что в нынешнем проекте объездной дороги лишь один километр проходит за городом. Кроме того, на 12,5 километра участка дороги предполагается 10 перекрестков разных уровней и два кольцевых — на Доватора и на прудах Кумженской рощи.
«Никакой скоростной магистрали, как нам заявляют, здесь не получится. В город заведут массу транспорта. Судите сами. Если будет 10 перекрестков разных уровней, то через каждые 500 метров будет въезд-заезд. Получится сплошная дорога, которая никак не обеспечит заявленные 90 километров в час», - отмечает Дегтярев.
Дорога для бизнеса
Жители попавших под снос домов убеждены в том, что им якобы врут на каждом этапе. Началось все с заявлений проектировщика о том, что при разработке другого маршрута сносить придется аж 300 домов.
«Это неправда, ведь на Всесоюзной всего 220 домов, и они лишь на половину протяженности выходят на мост», - говорит Юрий Дегтярев.
Люди догадываются, что выбор их домов под снос пал не случайно. Они считают странным, что дорога кое-где изгибается, оставляя нетронутыми целый ряд объектов бизнеса. В их числе жители называют ресторанно-гостиничный комплекс «Донская роща», предприятие «Апрель-Интер». Также ростовчане подозревают, что расчищенные земельные участки в Кумженской роще и на прудах пойдут на застройку высотками.
«Лет восемь назад мы предотвратили застройку прудов рыбколхоза жилым районом. Там планировали засыпать песком острова и построить девять 24-этажных домов», - рассказывает спикер.
Счет на миллиарды
Ростовчане уверены в том, что главная цель строительства Западной хорды заключается не в разгрузке города от пробок, а в том, чтобы вывести дорогу на левый берег Донца с последующей его застройкой.
«А настоящую объездную дорогу, которую ждут все горожане, планируют начать строить года через три в рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова до 2035 года. Это дорога будет идти параллельно железнодорожным путям «Москва-Адлер» со строительством моста через Дон. При этом выход на левый берег Донца в ее проекте минимизирован», - делится сведениями активист.
Урбанист Артемий Зайцев рассказывает, что проектировщик выполнял расчеты альтернативных вариантов. Только вот проект 5,85 километра эстакады возле железной дороги был оценен в 49,8 миллиарда рублей, вместо предполагаемых 35, 5 миллиарда.
«Получилось, что значительно дешевле строить по основному варианту, предложенному проектировщиком. Тем более, что, по словам губернатора, на левом берегу Мертвого Донца можно застроить неосвоенные территории вдоль новой дороги. Это важный аргумент в пользу принятого варианта», - убежден урбанист Артемий Зайцев.
Собеседник добавляет, что если не строить шестикилометровую эстакаду, а повернуть дорогу вдоль улицы Нозадзе на левый берег Мертвого Донца, как это было по старому генплану, то придется сносить жилые дома на улице Нозадзе.
«Поэтому я не верю, что жителей Гниловской кто-то услышит», - делится мнением Зайцев.
А что с людьми?
Жительница дома на улице Набережной, Лариса Данильченко рассказывает, что в ее доме под снос проживает три семьи с малолетними детьми. Их уже предупредили, что на углу жилого дома будет установлена свая.
«Но так просто я отсюда не уеду», - говорит она корреспонденту RostovGazeta.
Жительница дома под снос на улице Урицкого Надежда Фоменко вспоминает, что этот дом построен ее прадедом.
«Нашему дому очень много лет. Всю жизнь мы его приводили в порядок. Что-то улучшали, достраивали, благоустраивали. Проводили газ, водоснабжение. Мой дед был участником Великой Отечественной войны. Он охранял склады в Ростове. Я не хочу, чтобы сносили мой дом, который хранит память о моих родных. Да и мне исполнилось 70 лет. Что это за дела — сносить дома, в которых живут люди? Я не готова покидать свое фамильное гнездо», - делится мнением Надежда Фоменко.
Она добавляет, что рядом ее сын с невесткой построили свой дом. При этом им дали на строительство разрешение.
В числе пострадавших оказались и те, кто не так давно приобрел дом в этом районе. Ростовчанин Андрей Исаев рассказывает, что, услышав о событиях в Ростове, к покупке участка подошел взвешенно.
«Через информационные источники, через своих знакомых я пытался выяснить все об этом месте. Мне сказали, что действительно, здесь будет проходить дорога, даже показали ее план, согласно которому, трасса проходила вдоль дороги и никак не затрагивала этот дом», - сообщает Андрей Исаев.
Собеседник возмущается, что его права нарушены.
«Если бы я знал о том, что дом под снос, то, понятное дело, никогда бы не купил его», - подчеркивает Исаев.
Местные жители обратились с этим вопросом в суд. Они намерены идти до победного конца, не мирясь с происходящим.
Коса на камень
Казалось бы, проблема очевидна. Городу нужна новая широкополосная дорога. Непонятно только одно — неужели для ее строительства не обойтись без сноса жилых домов? За разъяснением ситуации корреспондент RostovGazeta обратился к одному из разработчиков проекта Западной хорды.
«Конечно, люди будут жаловаться, их же дома снесут. Но по плану мы должны были сносить всю улицу Всесоюзную. Представляете, сколько на это потребовалось бы денег и сколько было бы судов? Поэтому мы пошли по тому варианту, где под снос пойдет минимальное число», - пояснила корреспонденту RostovGazeta директор ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» Любовь Целых.
Директор проектной компании добавила, что помимо сноса жилых домов, проблем при разработке проекта дороги оказалось множество.
«Люди жаловались, что в Кумженской роще захоронены партизаны. Мы собирали документы с архива, доказали, что таких захоронений там нет. Захоронения были под рестораном. Только когда ресторан его строили, никто на это не жаловался», - уточняет Целых.
По ее словам, проложить дорогу другим маршрутом не получится: на пути встречаются то захоронения, то городские трубы. А если тянуть через Обуховку по полям, то дорога увеличится на 15 километров, что потребует дополнительных капиталовложений.
«А нас и так душат снижением стоимости, - говорит собеседница. - Нам очень сложно дались все согласования. Теперь все нормально. И участки для компенсационной высадки деревьев есть. И на расселение домов мы заложили хорошую стоимость. Никто не собирается обижать людей».
Директор проектной компании резюмирует, что это и есть оптимальный вариант дороги со сносом небольшого количества домов. Он позволит создать объездную трассу, освободив Ростов от пробок.