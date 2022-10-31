Уничтожение Кумженской рощи: ростовчане пожаловались на возведение Западной хорды

«Нашему дому очень много лет. Всю жизнь мы его приводили в порядок. Что-то улучшали, достраивали, благоустраивали. Проводили газ, водоснабжение. Мой дед был участником Великой Отечественной войны. Он охранял склады в Ростове. Я не хочу, чтобы сносили мой дом, который хранит память о моих родных. Да и мне исполнилось 70 лет. Что это за дела — сносить дома, в которых живут люди? Я не готова покидать свое фамильное гнездо», - делится мнением Надежда Фоменко.