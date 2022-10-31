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Успехи ХМАО включили в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

31 октября 18:41
Саммит «Россия и Европейский Союз» и чемпионат мира по биатлону эксперты признали весомыми событиями для Ханты-Мансийского автономного округа за последние десятилетия. Перечень успехов региона был составлен в рамках реализации нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет».

Как сообщает muksun.fm, организаторы проекта – медиахолдинг 1MI и автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ). В рамках социологического исследования эксперты по социологии, политологии и журналисты выявляют основные моменты развития страны, которые в итоге более всего повлияли на жизнь российской молодежи. Ключевые вопросы исследования задавались респондентам из каждого субъекта РФ.

Сегодня речь пойдет о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2008 году в регионе на высшем уровне состоялся саммит «Россия и Европейский Союз». О том, чтобы организовать саммит в ХМАО, впервые заговорил российский президент Владимир Путин, однако мероприятие уже проходило при следующем президенте – Дмитрии Медведеве. В Югре были созданы все необходимые условия для организации саммита. Таким образом город в тайге на время стал центром международной политики. 

Также стоит отметить, что ХМАО имеет статус спортивного региона. Самым популярным видом спорта здесь считается биатлон, который отражает любовь сибиряков к зимним морозам, а также их характер, выносливость, ловкость, меткость.

В Югре два раза проходили ведущие биатлонные старты международного уровня – чемпионаты мира 2003 и 2010 годов. Состязания были организованы на базе биатлонного центра, который выступает как площадкой для проведения соревнований, так и местом для обучения спорту детей разных возрастных групп.

Помимо биатлона, в Югре уделяют большое внимание и развитию других видов спорта. Так, с 2008 года в столице округа функционирует впечатляющий по своему облику и оснащению стадион «Арена Югра». Он представляет собой многофункциональный комплекс, где могут проводиться масштабные соревнования по хоккею и фигурному катанию. На данный момент здесь тренируются хоккейные команды и работают спортивные секции для юных сибиряков.

Кроме того, Ханты-Мансийск получил официальный статус новогодней столицы Сибири. Процедура получения такого титула велась на протяжении полутора лет, после чего городу был передан соответствующий товарный знак сроком на 10 лет с возможностью продления в будущем.

В ХМАО два года назад был побит серьезный производственный рекорд. В регионе к 2020 году добыли в общей сложности 12 миллиардов тонн нефти. На Югру приходится примерно половина от общей добычи углеводородов по РФ, поэтому регион неформально называют нефтяной столицей России. Впервые нефтяная скважина появилась в ХМАО в 1964 году, а уже к 1978 году здесь был добыт первый миллиард тонн черного золота.

На данный момент в ХМАО – Югре нефтедобычей занимаются свыше 40 компаний, в том числе «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». Правительство АО развивает экологичное производство, ориентированное на защиту окружающей среды.

#Ольга Земскова
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