Успехи ХМАО включили в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

Сегодня речь пойдет о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2008 году в регионе на высшем уровне состоялся саммит «Россия и Европейский Союз». О том, чтобы организовать саммит в ХМАО, впервые заговорил российский президент Владимир Путин, однако мероприятие уже проходило при следующем президенте – Дмитрии Медведеве. В Югре были созданы все необходимые условия для организации саммита. Таким образом город в тайге на время стал центром международной политики.