В мемориальном комплексе Самбекские высоты выставили уничтоженную в ходе спецоперации боевую технику ВСУ. Посетители музея могут рассмотреть десятки вражеских танков и бронеавтомобилей. Среди самых интересных «экспонатов» — бронеавтомобиль «Козак», бронетранспортёр AT105 «Саксон», БМП-1У, а также чешский БМП-1.
Ранее трофейную технику ВСУ показали в августе на военно-техническом форуме «Армия-2022» в Ростовской области. Тогда гости мероприятия увидели уничтоженную в боях СВО украинскую зенитную самоходную установку «Шилка», БТР-3, боевой бронированный автомобиль «Варта» и танк Т-64.