В мемориальном комплексе Самбекские высоты выставили уничтоженную в ходе спецоперации боевую технику ВСУ. Посетители музея могут рассмотреть десятки вражеских танков и бронеавтомобилей. Среди самых интересных «экспонатов» — бронеавтомобиль «Козак», бронетранспортёр AT105 «Саксон», БМП-1У, а также чешский БМП-1.