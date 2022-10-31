rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В музее Самбекские высоты в Ростовской области выставили трофейную технику ВСУ

31 октября 11:36
Фото: ТГ канал Уголок Ситха
Трофейная техника ВСУ в музее Самбексвие высоты в Ростовской области
В мемориальном комплексе Самбекские высоты в Ростовской области показали уничтоженную боевую технику ВСУ, фото с выставки публикуют в соцсетях.

В мемориальном комплексе Самбекские высоты выставили уничтоженную в ходе спецоперации боевую технику ВСУ. Посетители музея могут рассмотреть десятки вражеских танков и бронеавтомобилей. Среди самых интересных «экспонатов» — бронеавтомобиль «Козак», бронетранспортёр AT105 «Саксон», БМП-1У, а также чешский БМП-1.

Канал контрабанды оружия в США, Канаду и Францию пресекли таможенники в Ростове
Узнать подробнее
Трофейная техника ВСУ в музее Самбексвие высоты в Ростовской областиТрофейная техника ВСУ в музее Самбексвие высоты в Ростовской области
Трофейная техника ВСУ в музее Самбексвие высоты в Ростовской области
Фото: ТГ канал Уголок Ситха

Ранее трофейную технику ВСУ показали в августе на военно-техническом форуме «Армия-2022» в Ростовской области. Тогда гости мероприятия увидели уничтоженную в боях СВО украинскую зенитную самоходную установку «Шилка», БТР-3, боевой бронированный автомобиль «Варта» и танк Т-64.

Читайте также:
Трофейную технику ВСУ покажут на форуме «Армия-2022» в Ростовской областиРостовский депутат Водолацкий назвал комедией вооружение ВСУ на средства Фонда мираНа Украине вооруженные силы России уничтожили 100 наемников из Германии и Польши
#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Спецоперация#Техника#Оружие#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12