Синоптики предупредили, что ноябрь в Ростовской области начнется с серьезного похолодания. Так, 1 ноября ночью и утром в регионе прогнозируется небольшой дождь. Температуры воздуха днем опустится до +8 градусов, а ночью — до -5 градусов. Скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду.
В столице региона в первый день ноября осадков не ожидается. Однако прогнозируется значительное снижение температуры: днем — до +7 градусов, а ночью — до +2 градусов. Ветер разгонится до 14 метров в секунду.
2 ноября в Ростовской области значительных осадков также не будет. Однако ожидается еще большое похолодание днем до +6 градусов, а ночью до -6 градусов.
В этот же день в Ростове пройдет небольшой дождь. Ветер стихнет до 11 метров в секунду. Тем не менее температура все равно продолжит снижаться. Днем столбики термометров опустятся до +5 градусов, а ночью — до нуля.
Ранее экстренные службы предупреждали ростовчан о шквалистом ветре.