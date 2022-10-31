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В начале ноября Ростовскую область ждут ливни и настоящие зимние холода

31 октября 09:28
Фото: Nicolas M. Perrault/CC0 / wiki
В Ростовской области в первую неделю ноября ожидается похолодание и дожди, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что ноябрь в Ростовской области начнется с серьезного похолодания. Так, 1 ноября ночью и утром в регионе прогнозируется небольшой дождь. Температуры воздуха днем опустится до +8 градусов, а ночью — до -5 градусов. Скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду.

В столице региона в первый день ноября осадков не ожидается. Однако прогнозируется значительное снижение температуры: днем — до +7 градусов, а ночью — до +2 градусов. Ветер разгонится до 14 метров в секунду.

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2 ноября в Ростовской области значительных осадков также не будет. Однако ожидается еще большое похолодание днем до +6 градусов, а ночью до -6 градусов.

В этот же день в Ростове пройдет небольшой дождь. Ветер стихнет до 11 метров в секунду. Тем не менее температура все равно продолжит снижаться. Днем столбики термометров опустятся до +5 градусов, а ночью — до нуля.

Ранее экстренные службы предупреждали ростовчан о шквалистом ветре.

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#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростовская область#Прогноз погоды
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