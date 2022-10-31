Однако были и те респонденты, кто сообщил, что в случае переезда они бы выбрали жить в Италии, Испании или США — эти страны завоевали по 3% голосов. Чуть менее популярными, набрав по 2% голосов, стали Австралия, Канада, Турция и Швейцария. Наименее популярными оказались несколько стран ЕС, Латинской Америки, а также Китай, Грузия и Таджикистан. Неожиданно невостребованными также оказались Великобритания, Нидерланды, Португалия и Черногория.