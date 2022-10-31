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В октябре больше половины жителей Ростова отказались переезжать из России

31 октября 14:13
Фото: 1MI
Каждый второй ростовчанин и житель других городов России заявил, что не стал бы переезжать в другие страны, даже имея финансовые возможности и перспективы, об этом рассказали аналитики портала Superjob.

В конце октября портал трудоустройства провел опрос среди экономически активного населения — 1,6 тысячи респондентов из 377 городов всех субъектов России.  

По завершению исследования стало известно, что за последние полгода количество желающих мигрировать в другие страны сократилось на 6%, теперь в стране хотят остаться 51%. Согласно данным опроса респондентов, каждый второй из них заявил, что не готов переехать в другую страну, даже имея ресурсы для начала новой жизни за границей. 

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Однако были и те респонденты, кто сообщил, что в случае переезда они бы выбрали жить в Италии, Испании или США — эти страны завоевали по 3% голосов. Чуть менее популярными, набрав по 2% голосов, стали Австралия, Канада, Турция и Швейцария. Наименее популярными оказались несколько стран ЕС, Латинской Америки, а также Китай, Грузия и Таджикистан. Неожиданно невостребованными также оказались Великобритания, Нидерланды, Португалия и Черногория.   

Ранее релоканты поделились своими историями о жизни за границей после начала спецоперации на Украине.

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#Надежда Пустяк#Ростовская область#Общество
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