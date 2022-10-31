В конце октября портал трудоустройства провел опрос среди экономически активного населения — 1,6 тысячи респондентов из 377 городов всех субъектов России.
По завершению исследования стало известно, что за последние полгода количество желающих мигрировать в другие страны сократилось на 6%, теперь в стране хотят остаться 51%. Согласно данным опроса респондентов, каждый второй из них заявил, что не готов переехать в другую страну, даже имея ресурсы для начала новой жизни за границей.
Однако были и те респонденты, кто сообщил, что в случае переезда они бы выбрали жить в Италии, Испании или США — эти страны завоевали по 3% голосов. Чуть менее популярными, набрав по 2% голосов, стали Австралия, Канада, Турция и Швейцария. Наименее популярными оказались несколько стран ЕС, Латинской Америки, а также Китай, Грузия и Таджикистан. Неожиданно невостребованными также оказались Великобритания, Нидерланды, Португалия и Черногория.
Ранее релоканты поделились своими историями о жизни за границей после начала спецоперации на Украине.