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В Перми ПЦБК разместит 300 контейнеров для раздельного сбора макулатуры

31 октября, 12:50
В честь 300-летия города Перми Пермская ПЦБК установит контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Они будут размещены на придомовых территориях и в частном секторе. Уже установлено 184 контейнера в шести районах, а в следующем году их число достигнет 300.

Такой контейнер установлен во дворе домов № 33 и 35 по улице Уинской. Член правления ТСЖ “Уинская, 33” Нина Соловьева отметила, что раздельный сбор мусора способствует заботе о природе. Она порадовалась, что населению создают условия для сортировки отходов, стекла, пластика, а пермские предприятия изготавливают из вторсырья новую продукцию. Об этом пишет properm.ru.

Для популяризации экологической культуры ПЦБК реализует проект “Экодесант”. В нем участвует около 600 организаций. По мнению коммерческого директора ПЦБК и руководителя проекта Игоря Синицына, сегодня необходимо работать с гражданами по вопросам раздельного сбора мусора, поскольку бизнес, ретейл и предприятия уже научились управлять ТКО. 

Следует отметить, что ПЦБК входит в топ-10 самых крупных переработчиков макулатуры в России. Она перерабатывает в год 300 тыс. тонн вторсырья, а затем выпускает из него новую продукцию. 

#Ольга Земскова
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