В Перми ПЦБК разместит 300 контейнеров для раздельного сбора макулатуры

В честь 300-летия города Перми Пермская ПЦБК установит контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Они будут размещены на придомовых территориях и в частном секторе. Уже установлено 184 контейнера в шести районах, а в следующем году их число достигнет 300.