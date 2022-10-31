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В РАНХиГС подвели промежуточные итоги проекта «Содействие занятости»

31 октября 07:03
Фото: piqsels
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в РАНХиГС до 15 ноября продлили прием заявок на бесплатные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Любой россиянин, оказавшийся в уязвимом положении на рынке труда, может пройти обучение в Президентской академии.

170 000 граждан Российской Федерации направили заявки на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в РАНХиГС с апреля по ноябрь текущего года. Новую профессию к концу года получат более 80 000 россиян. В большинстве случаев это лица, которым за 50 лет, и молодые мамы с детьми до трех лет.

Самым популярным является курс «Менеджер маркетплейса». На него подано 9040 заявок. Второе место осталось за «Государственным и муниципальным управлением» (4214 заявок), а третье — за «Аналитикой данных» (2910 заявок). На четвертой строчке по популярности находится специальность «Управление государственными и муниципальными закупками» (2900 заявок), на пятой — «Я — вендор на маркетплейсах» (2670 заявок), на шестой — «Excel с нуля до продвинутого уровня» (2772 заявок).

Больше всего граждан, желающих получить новую профессию, проживает в Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

В целом у РАНХиГС имеется более 1000 бесплатных учебных программ. Их можно пройти на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и более 80 партнерских организаций по всей Российской Федерации. Программа рассчитана на период до 2024 года. Обучаться можно не только очно, но и в удаленном формате.

Для каждого субъекта РФ набор направлений разработали отдельно, учитывая запросы местных работодателей. К проекту есть возможность присоединиться у безработных; лиц до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студентов последних курсов и выпускников ссузов и высших учебных заведений; граждан, отслуживших в армии и не нашедших работу; сотрудников, которым грозит увольнение или сокращение, а также у некоторых других категорий.

По словам представителей Министерства труда России, с сентября этого года беженцы с Украины имеют возможность бесплатно получить в стране профессиональное или дополнительное профессиональное образование. Обучение можно пройти в РАНХиГС. Претендентам необходимо получить статус беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ.

Полный перечень программ и правила поступления размещены на портале trud.ranepa.ru.

Более подробные сведения о программах бесплатной переподготовки можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте», ОК и Telegram.

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