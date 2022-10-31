В РАНХиГС подвели промежуточные итоги проекта «Содействие занятости»

В целом у РАНХиГС имеется более 1000 бесплатных учебных программ. Их можно пройти на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и более 80 партнерских организаций по всей Российской Федерации. Программа рассчитана на период до 2024 года. Обучаться можно не только очно, но и в удаленном формате.