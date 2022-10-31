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В России составили рейтинг виртуальных АТС

31 октября 14:56
Фото: freepik.com
Эксперты составили рейтинг провайдеров IP-телефонии в России.

По данным исследования IT-маркетплейса Market.CNews, компания Mango Office стала лидером в 2022 году.

Среди преимуществ Mango Office – большие возможности по интеграции и кастомизации, широкий функционал, полномасштабные решения для малого, среднего и крупного бизнеса, возможность развертывания телеком-инфраструктуры по гибридному сценарию.

На втором месте в рейтинге – «МегаФон», на третьем – Beeline.

При составлении рейтинга учитывали функции, которые наиболее точно отвечают потребностям рынка. Поставщики сравнивались по возможностям интеграции с существующей АТС и другими IT-сервисами, по функциональным и дополнительным возможностям, по параметрам техподдержки и многому другому.

Всего аналитики оценивали операторов по 11 критериям, которые предоставляются клиентам. Сравнивалась в том числе и стоимость решений.

Специалисты отметили в числе тенденций, что поставщики IP-телефонии в стремлении закрыть потребности крупного бизнеса активно развивают возможности речевой аналитики, чат-ботов, роботизацию, продумывают вопросы по предотвращению утечек данных, вопросы безопасности, защиты персональных данных.

#Общество#Анна Петрова
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