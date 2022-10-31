В России составили рейтинг виртуальных АТС

По данным исследования IT-маркетплейса Market.CNews, компания Mango Office стала лидером в 2022 году.
Среди преимуществ Mango Office – большие возможности по интеграции и кастомизации, широкий функционал, полномасштабные решения для малого, среднего и крупного бизнеса, возможность развертывания телеком-инфраструктуры по гибридному сценарию.
На втором месте в рейтинге – «МегаФон», на третьем – Beeline.
При составлении рейтинга учитывали функции, которые наиболее точно отвечают потребностям рынка. Поставщики сравнивались по возможностям интеграции с существующей АТС и другими IT-сервисами, по функциональным и дополнительным возможностям, по параметрам техподдержки и многому другому.
Всего аналитики оценивали операторов по 11 критериям, которые предоставляются клиентам. Сравнивалась в том числе и стоимость решений.
Специалисты отметили в числе тенденций, что поставщики IP-телефонии в стремлении закрыть потребности крупного бизнеса активно развивают возможности речевой аналитики, чат-ботов, роботизацию, продумывают вопросы по предотвращению утечек данных, вопросы безопасности, защиты персональных данных.