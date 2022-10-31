В России составили рейтинг виртуальных АТС

При составлении рейтинга учитывали функции, которые наиболее точно отвечают потребностям рынка. Поставщики сравнивались по возможностям интеграции с существующей АТС и другими IT-сервисами, по функциональным и дополнительным возможностям, по параметрам техподдержки и многому другому.