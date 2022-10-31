Из-за коммунальных работ в ноябре в Ростове движение машин будет ограничено сразу на нескольких улицах. Так, с 31 октября по 20 декабря проехать нельзя будет по улице Максима Горького на участке от Театрального проспекта до улицы Ченцова. Там будут прокладывать подземные коммуникации.