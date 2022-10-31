Из-за коммунальных работ в ноябре в Ростове движение машин будет ограничено сразу на нескольких улицах. Так, с 31 октября по 20 декабря проехать нельзя будет по улице Максима Горького на участке от Театрального проспекта до улицы Ченцова. Там будут прокладывать подземные коммуникации.
На этот же срок движение перекроют по улице Природной на участке от Змиевского проезда до Природной, 2к. Ограничения там обусловлены ремонтом водопровода.
С 31 октября по 6 декабря ростовские автолюбители не смогут проехать по улице Текучева от дома № 33 до дома № 55. Там, как и в прошлом случае, будут реконструировать водопроводную сеть.
Наконец, с 7 по 24 ноября из-за устройства водопроводного вода проезд машин ограничат на улице Пушкинской рядом с домом № 97.
Ранее стало известно, что в Ростове до 23 декабря ограничат движение на улице Страны Советов. Там будут ремонтировать канализационную сеть.