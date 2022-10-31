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В Ростовской области нашли виновника свалки из сотен трупов гусей

31 октября 10:37
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области выяснили, кто создал огромную свалку из трупов домашней птицы в поселке Керчикский, сообщает региональное управление ветеринарии.

Ранее местные жители рассказали корреспонденту RostovGazeta о сотнях гусиных трупов. Во всем они обвинили местного предпринимателя.

После этого на место выехали ветврачи с представителями Минприроды региона. Здесь отобрали пробы и отправили на исследования. Вирус гриппа птиц не обнаружили.

Саму свалку уничтожили и продезинфицировали эту территорию. После этого нашли владельца птиц и провели у него проверку.

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«Условия содержания птицы не соответствуют ни ветеринарным, ни санитарно-техническим, ни зоотехническим требованиям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь будут приняты меры.


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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Птица#Свалка#Происшествия
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