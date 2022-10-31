Ранее местные жители рассказали корреспонденту RostovGazeta о сотнях гусиных трупов. Во всем они обвинили местного предпринимателя.
После этого на место выехали ветврачи с представителями Минприроды региона. Здесь отобрали пробы и отправили на исследования. Вирус гриппа птиц не обнаружили.
Саму свалку уничтожили и продезинфицировали эту территорию. После этого нашли владельца птиц и провели у него проверку.
«Условия содержания птицы не соответствуют ни ветеринарным, ни санитарно-техническим, ни зоотехническим требованиям», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь будут приняты меры.