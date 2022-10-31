В понедельник, 31 октября, в соцсетях появились кадры первого снега, который накрыл северо-западные районы Ростовской области этим вечером.
На видео видно, как снег густыми хлопьями опускается на улицы Донецка, а в Чертково очевидцы сообщают, что из-за перепадов температуры он быстро сменился дождем.
«Да и у нас в Каменске белые мухи полетели», — поделились местные жители.
«В Лихой тоже снег пошел в 17.00», — рассказали очевидцы.
Ранее синоптики рассказали дончанам, когда ожидать первые зимние холода.