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В Ростовской области первый снег выпал 31 октября

31 октября 15:15
Фото: Pxhere.com
Очевидцы из Донецка и Чертково сообщают, что в их населенных пунктах выпал первый снег, комментарии и видео очевидцев появились в соцсетях.

В понедельник, 31 октября, в соцсетях появились кадры первого снега, который накрыл северо-западные районы Ростовской области этим вечером.

На видео видно, как снег густыми хлопьями опускается на улицы Донецка, а в Чертково очевидцы сообщают, что из-за перепадов температуры он быстро сменился дождем.  

«Да и у нас в Каменске белые мухи полетели», — поделились местные жители. 

«В Лихой тоже снег пошел в 17.00», — рассказали очевидцы. 

Ранее синоптики рассказали дончанам, когда ожидать первые зимние холода.

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