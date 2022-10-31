Валерий Лимаренко: Рыбопромышленники активно участвуют в социальной жизни региона

В перечне «Доступной рыбы» свыше 10 видов рыб, ассортимент меняется в зависимости от сезона вылова. Например, в рамках программы цена на горбушу составила от 50 до 100 рублей за килограмм (при средней рыночной цене в рознице - более 250 руб./кг), на камбалу от 65 до 100 рублей (от 120 руб./кг), на треску – от 85 до 120 рублей (от 200 руб./кг).