Владимир Путин поздравил нового президента Бразилии

В поздравительной телеграмме говорится, что Россия надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Бразилией по всем направлениям, пишет газета “Известия”.
Также российский лидер пожелал своему бразильскому коллеге здоровья и успехов в работе.
Напомним, 31 октября стало ясно, что Луис Инасиу Лула да Силва победил в президентской гонке. После подсчёта 99,01% голосов выяснилось, что за него проголосовало более 50% избирателей.
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару набрал примерно на 2 млн голосов меньше.
Ранее редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Российская Федерация сохранит хорошие отношения с любым победителем президентских выборов в Бразилии.