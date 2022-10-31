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Владимир Путин поздравил нового президента Бразилии

31 октября, 19:58
Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Российской Федерации поздравил Луиса Инасиу Лула да Силву с победой на выборах президента Бразилии.

В поздравительной телеграмме говорится, что Россия надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Бразилией по всем направлениям, пишет газета “Известия”.

Также российский лидер пожелал своему бразильскому коллеге здоровья и успехов в работе. 

Напомним, 31 октября стало ясно, что Луис Инасиу Лула да Силва победил в президентской гонке. После подсчёта 99,01% голосов выяснилось, что за него проголосовало более 50% избирателей.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару набрал примерно на 2 млн голосов меньше. 

Ранее редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Российская Федерация сохранит хорошие отношения с любым победителем президентских выборов в Бразилии.

 

#Светлана Павлова
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