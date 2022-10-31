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Власти не могут подтвердить завершение частичной мобилизации в Ростовской области

31 октября 10:21
Фото: mil.ru
Мобилизованный военнослужащий

В Ростовской области пока не подтверддают завершение частичной мобилизации

В Ростовской области правительство региона пока не комментирует ситуацию с завершением частичной мобилизации.

В пятницу, 28 октября, на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Это касается всей страны.

Тогда журналисты обратились в правительство Ростовской области с просьбой дать комментарий на эту тему. Но пока их получить не удается.

Один из вопросов задали еще 29 числа, но ответа не поступило. Второй последовал утром в понедельник, 31 октября, однако никаких комментариев снова не последовало. 

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Напомним, что всего же в стране набрали 300 тысяч человек, каждый из которых пройдет подготовку, а после отправится на спецоперацию.

Ранее в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев.

 

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