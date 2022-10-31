В пятницу, 28 октября, на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Это касается всей страны.
Тогда журналисты обратились в правительство Ростовской области с просьбой дать комментарий на эту тему. Но пока их получить не удается.
Один из вопросов задали еще 29 числа, но ответа не поступило. Второй последовал утром в понедельник, 31 октября, однако никаких комментариев снова не последовало.
Напомним, что всего же в стране набрали 300 тысяч человек, каждый из которых пройдет подготовку, а после отправится на спецоперацию.
Ранее в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев.