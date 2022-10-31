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Военные ЮВО оспорят взыскание с командования 1,7 миллиона рублей

31 октября 07:45
Фото: varhbz.mil.ru
В Ростовской области командование Южного военного округа подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда о взыскании 1,7 миллиона рублей, информация об этом появилась в электронной картотеке дел Арбитражного суда.

Стратегическое командование Южного военного округа подало в Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд жалобу на решение суда первой инстанции о взыскании 1,7 миллиона рублей. Дело в том, что в сентябре арбитражный суд рассмотрел иск Федерального казначейства и постановил взыскать с ЮВО компенсацию ущерба. Оговаривается, что военные не обеспечили возвращение неких средств в доход казны.

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Командование ЮВО не согласилось с таким решением суда и требует пересмотра дела. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 22 ноября этого года.

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