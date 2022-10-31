Стратегическое командование Южного военного округа подало в Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд жалобу на решение суда первой инстанции о взыскании 1,7 миллиона рублей. Дело в том, что в сентябре арбитражный суд рассмотрел иск Федерального казначейства и постановил взыскать с ЮВО компенсацию ущерба. Оговаривается, что военные не обеспечили возвращение неких средств в доход казны.