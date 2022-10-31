Юный ростовчанин борется с аутизмом на футбольном поле

До пяти лет Алексей Брановский не произнес ни единого слова из-за болезни. В течении всей жизни мальчик устает раньше и сильнее своих сверстников, имеет нарушение моторики. Однако это не мешает ему быть успешным учеником инклюзивной школы. Алеша учится в классе, где кроме ребят с ОВЗ знания получают также здоровые школьники: такой тандем позволяет воспитывать в детях милосердие и помогает социализации учеников с ограниченными возможностями здоровья.