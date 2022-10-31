Юный ростовчанин борется с аутизмом на футбольном поле

До пяти лет Алексей Брановский не произнес ни единого слова из-за болезни. В течении всей жизни мальчик устает раньше и сильнее своих сверстников, имеет нарушение моторики. Однако это не мешает ему быть успешным учеником инклюзивной школы. Алеша учится в классе, где кроме ребят с ОВЗ знания получают также здоровые школьники: такой тандем позволяет воспитывать в детях милосердие и помогает социализации учеников с ограниченными возможностями здоровья.
Своим призванием мальчик считает футбол. Алексей играет с командой детей-инвалидов. Тренировки помогают ребятам развивать координацию, общую физическую подготовку и учат работать в команде.
Герой проекта #безграничные_возможности2022 настолько увлечен футболом, что даже посвятил ему канал на YouTube под названием «Футбол на Дону».
«Тренировки изменили мою жизнь, у меня появились друзья», — с улыбкой на лице заявляет юный спортсмен.
Адаптивный футбольный клуб, в котором играет Алеша, называется «Комета». Тренеры не только обучают начинающих спортсменов с различными ОВЗ правилам работы с мячом, но и показывают, как это делают профессионалы: часто организуют походы на футбольные и минифутбольные матчи.
Алексей упорно тренируется не только на поле, но и в бассейне. Шесть раз в неделю ростовчанин ходит на занятия в ПАСШ № 27 вместе с другими детьми с ОВЗ.
«Я хочу посоветовать всем спортсменам не лениться и стать чемпионами. Я хочу стать чемпионом во всех видах спорта», — заявляет Алексей Брановский.
Юный спортсмен добавляет, что ему помогли достичь успеха вера в себя и поддержка родителей.
Спорт — это отличное занятие для мальчика, однако и об учебе нужно не забывать. Алеша нашел свое призвание в изучении иностранных языков. Мама мальчика рассказывает, что отличная память помогает ему быстро заучивать новые слова и сложные правила.
В портфолио Алексея Брановского множество грамот за хорошую учёбу, сертификатов о достижении уровней изучения английского языка, грамоты за участие в соревнованиях.
«Успехи Алексея достигаются его желанием развития, а также комплексным трудом и мастерством его учителей и тренеров», — говорит мама героя проекта #безграничные_возможности2022.