Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес на рассмотрение Заксобрания обновленную версию закона «О капитальном ремонте». Из программы исключили ряд многоквартирных домов, ремонт которых сочли не имеющим смысла. Собранные на него деньги пообещали вернуть жильцам.
Уточняется, что не подлежащими капитальному ремонту признаны дома, износ крыши, стен и фундамента которых превышает 70%. При этом эти дома не должны быть признаны аварийными.
Власти объясняют это решение тем, что зачастую после дорогостоящего ремонта таких зданий, они все равно признаются аварийными и расселяются. Таким образом, затраты и усилия, потраченные на восстановление домов, не окупаются.
Также Фонд капитального ремонта получил разрешение финансировать капремонт одних домов за счет других. Сейчас система работает таким образом, что дом при ремонте может рассчитывать только на ту сумму, которую собрали его жильцы. Часто этих средств недостаточно. Однако теперь Фонд капитального ремонта может на возвратной основе брать деньги, собранные с одного дома, на ремонт другого.
Ранее стало известно, что жители в Ростовской области могут изменить размер взноса на капремонт.