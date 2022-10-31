Также Фонд капитального ремонта получил разрешение финансировать капремонт одних домов за счет других. Сейчас система работает таким образом, что дом при ремонте может рассчитывать только на ту сумму, которую собрали его жильцы. Часто этих средств недостаточно. Однако теперь Фонд капитального ремонта может на возвратной основе брать деньги, собранные с одного дома, на ремонт другого.