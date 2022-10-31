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Жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных

31 октября 11:17
Фото: donland.ru
Обмундирование для мобилизованных военнослужащих Ростовской области
Жители и предприниматели Ростовской области продолжают собираться средства на покупку товаров, необходимых мобилизованным, рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области фонды продолжают собираться средства на помощь мобилизованным военнослужащим. К настоящему моменту сумма пожертвований от местных жителей и бизнесменов составляет 63 миллиона рублей. На эти средства бойцам закупают спальные мешки, сапоги и утеплители для сапог, комплекты теплого белья,  рюкзаки и другие необходимые вещи.

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Отмечается, что закупка необходимой амуниции осуществляется оперативно. Приобретенные товары сначала поступают в центр материально-технического обеспечения ЮВО, а оттуда сразу в места расположения мобилизованных.

Вместе с тем власти Ростовской области не могут подтвердить завершения частичной мобилизации в регионе.

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