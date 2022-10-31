В Ростовской области фонды продолжают собираться средства на помощь мобилизованным военнослужащим. К настоящему моменту сумма пожертвований от местных жителей и бизнесменов составляет 63 миллиона рублей. На эти средства бойцам закупают спальные мешки, сапоги и утеплители для сапог, комплекты теплого белья, рюкзаки и другие необходимые вещи.