Так уж вышло
В Ростовской области часть многоквартирных домов собираются исключить из программы капитального ремонта из-за износа в 70%, соответствующее изменение внесли в областное законодательство.
Инициатива изменений принадлежала главе донского правительства Василию Голубеву, который внес инициативу на рассмотрение в Заксобрание Ростовской области. Благодаря этим изменениям из программы выведут все дома, чей ремонт считают бессмысленным, однако сами здания не должны быть аварийными. При этом все деньги, собранные на капремонт, обещают вернуть собственникам жилья в ветхом здании.
Причиной такого решения донские власти факт того, что даже после дорогостоящего ремонта дома могут признать аварийными и расселить, из-за чего затраты и вложения в здания просто не окупятся.
Вместе с этим Фонд капитального ремонта получил разрешение на финансирование ремонта одних зданий за счет других, и если средств недостаточно — Фонд может взять средства у другого дома с обязательным возвратом.
На помощь защитникам
Жители и бизнесмены Ростовской области продолжили сборы средств на покупку различных товаров и экипировки, необходимой мобилизованным землякам.
Сейчас, согласно данным донского правительства, удалось собрать более 60 миллионов рублей, которые будут потрачены на покупку спальных мешков, сапог и утеплителей для них, термобелья, рюкзаков и другой амуниции.
Все эти предметы поступают в центр материально-технического обеспечения ЮВО, откуда позднее направляются к мобилизованным.
Морозные ночи
Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и сильным ветром.
Так уже на этой рабочей неделе ожидаются дневные температуры ниже +11 градусов с ветром скоростью шесть метров в секунду.
А ночью температура будет опускаться до двух градусов и ниже. Дожди полностью должны прекратиться к пятнице, 4 ноября, после чего на выходных вернется пасмурная и умеренная погода.