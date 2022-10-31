Инициатива изменений принадлежала главе донского правительства Василию Голубеву, который внес инициативу на рассмотрение в Заксобрание Ростовской области. Благодаря этим изменениям из программы выведут все дома, чей ремонт считают бессмысленным, однако сами здания не должны быть аварийными. При этом все деньги, собранные на капремонт, обещают вернуть собственникам жилья в ветхом здании.