В ходе розыска сотрудники полиции нашли и задержали 21-летнего местного жителя, который познакомился с заявительницей накануне через общих друзей. Вся компания выпивала в гостях у потерпевшей, и когда девушка уснула — угонщик решил забрать ее автомобиль и отправиться на ночную прогулку, завладев ключами от кроссовера. Однако уже в центре Ростова новый знакомый заявительницы потерял контроль над автомобилем, врезался в препятствие, после чего бросил кроссовер и скрылся с места аварии.