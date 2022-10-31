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Знакомый-угонщик забрал у ростовчанки иномарку покататься после вписки и разбил ее

31 октября 13:24
Фото: 1MI
Случайный знакомый забрал у ростовчанки автомобиль покататься, разбил его и скрылся с места ДТП, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отделе полиции № 2 Управления МВД России по Ростову приняли заявление от ростовчанки, которая сообщила об угоне своего кроссовера Suzuki SX4.

В ходе розыска сотрудники полиции нашли и задержали 21-летнего местного жителя, который познакомился с заявительницей накануне через общих друзей. Вся компания выпивала в гостях у потерпевшей, и когда девушка уснула — угонщик решил забрать ее автомобиль и отправиться на ночную прогулку, завладев ключами от кроссовера. Однако уже в центре Ростова новый знакомый заявительницы потерял контроль над автомобилем, врезался в препятствие, после чего бросил кроссовер и скрылся с места аварии. 

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Сейчас автомобиль вернулся к собственнице, а против любителя ночных поездок возбудили уголовное дело об угоне без цели хищения. Он будет находиться под подпиской о невыезде.   

Ранее в Таганроге опьяневший подросток на иномарке въехал в аптеку.

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