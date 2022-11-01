Администрация Ростова-на-Дону продолжает программу поддержки предпринимателей

Так в рамках программы городское управление наружной рекламой продлевает срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на один год без проведения торгов, а также срок действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Как отметил глава городской администрации, на настоящий момент продлено уже более 1000 разрешений. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте городской администрации.