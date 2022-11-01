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Администрация Ростова-на-Дону продолжает программу поддержки предпринимателей

1 ноября 12:31
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Реализация мер по поддержке предпринимателей донской столицы продолжается. Об этом сообщил в своем Telegram глава городской администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Так в рамках программы городское управление наружной рекламой продлевает срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на один год без проведения торгов, а также срок действия разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Как отметил глава городской администрации, на настоящий момент продлено уже более 1000 разрешений. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте городской администрации.

Алексей Логвиненко призвал ростовчан посетить городские мероприятия в праздничные дни

Глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обратился к ростовчанам и гостям города в своем Telegram, с призывом провести выходные с пользой.

«Приходите в наши парки, библиотеки, исторический парк „Россия — моя история“, где состоятся патриотические мероприятия. Среди них — уроки памяти и мужества, акции по раздаче миниатюрных копий российского флага, спортивные соревнования, конкурсы и выставки, исторические часы и экскурсии», — написал глава городской администрации.

Он также напомнил, что в субботу в парке «Левобережный» состоится патриотическая акция «Мы вместе», где выступит народный артист России Олег Газманов.

 

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