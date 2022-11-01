Буцаев: Биржа ВМР теперь находится на сайте Российского экологического оператора

О нюансах функционала биржи отчитался Российский экологический оператор, представивший ее в начале осени 2022 года.
Глава публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что теперь площадка находится на новом домене etp.reo.ru, поэтому контрагенты могут пользоваться услугами Биржи ВМР по этому адресу. Гендиректор ППК “РЭО” подробно рассказал о функционале электронной торговой площадки, отметив, что на веб-ресурсе появился раздел “Помощь” с указаниями по прохождению регистрации, авторизации и заполнению карточек компании. Также на сайте есть чат поддержки, где администраторы отвечают на дополнительные вопросы по функционалу площадки. В разделе “Торги” находятся все необходимые сведения, на которые стоит опираться при подписании документов. Кроме того, есть возможность проконсультироваться со специалистом ППК “РЭО” через форму заявки. Создана дополнительная форма обратной связи для отправления замечаний и предложений от пользователей площадки. Как сообщает 360tv.ru, каждая из внедренных опций служит для обеспечения высокой эффективности функционирования данной платформы и повышения ее удобства для контрагентов. Буцаев подчеркнул, что компания всегда готова анализировать обратную связь от потребителей услуг ЭТП.
Кроме вышеназванных опций, торговая площадка полезна тем, что обеспечивает масштабные возможности по размещению лотов. На платформе можно разместить позиции покупки или продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного сырья или сервиса по утилизации, опираясь на правила справочника РЭО. Такие продукты на сайте можно фильтровать по типу сделки, разделу, группе, расстоянию, цене. В целях удобства поиска была введена геолокация лотов при поиске аукционов на сайте и возможность отбирать нужные лоты по дистанции.
Ранее РЭО уже предоставлял статистику, согласно которой внушительную долю участников Биржи ВМР представляли утилизаторы (43,1%), заготовители (16,52%), а также товаропроизводители и импортеры (29,3%), объекты обработки и региональные операторы (6,03%), а на остальных участников отрасли приходилось 5,22%.
Главным условием ведения работы на площадке выступает обязательная верификация утилизаторов, которые планируют на ней разместиться, в созданном для этого перечне в ЕФГИС УОИТ (Единой государственной системе учета отходов от использования товаров). Стоит отметить, что информация о каждой заключенной сделке с ними в обязательном порядке заносится в данную систему. В реестр добавляются сведения о мощности утилизаторов. Повышенное внимание к репутации и надежности каждого участника Биржи ВМР (данное мероприятие воплощается в жизнь в рамках федерального проекта и национальной инициативы “Экономика замкнутого цикла”) помогает организовать максимально прозрачное и надежное исполнение расширенной ответственности производителей (РОП), дает возможность сделать полностью легальным такое направление, как переработка мусора, обеспечивает получение объективной аналитики отрасли, в том числе и на основе ценообразования в сфере обращения с отходами.