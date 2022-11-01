Буцаев: Биржа ВМР теперь находится на сайте Российского экологического оператора

Глава публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что теперь площадка находится на новом домене etp.reo.ru, поэтому контрагенты могут пользоваться услугами Биржи ВМР по этому адресу. Гендиректор ППК “РЭО” подробно рассказал о функционале электронной торговой площадки, отметив, что на веб-ресурсе появился раздел “Помощь” с указаниями по прохождению регистрации, авторизации и заполнению карточек компании. Также на сайте есть чат поддержки, где администраторы отвечают на дополнительные вопросы по функционалу площадки. В разделе “Торги” находятся все необходимые сведения, на которые стоит опираться при подписании документов. Кроме того, есть возможность проконсультироваться со специалистом ППК “РЭО” через форму заявки. Создана дополнительная форма обратной связи для отправления замечаний и предложений от пользователей площадки. Как сообщает 360tv.ru, каждая из внедренных опций служит для обеспечения высокой эффективности функционирования данной платформы и повышения ее удобства для контрагентов. Буцаев подчеркнул, что компания всегда готова анализировать обратную связь от потребителей услуг ЭТП.