В октябре зарегистрировали 12 случаев отравлений, в результате чего пациентами стали 15 местных жителей. В прошлом года за этот же период было пять пострадавших.
Большинство собирали грибы самостоятельно в лесу и плохо в них разбирались. Для местных жителей составили рекомендации, чтобы избежать подобных случаев.
Так, нельзя есть сырые грибы и те, в съедобности которых нет уверенности. Не стоит их покупать в местах несанкционированной торговли.
Стоит помнить, что запах грибов не гарантирует их съедобность.
Напомним, что в донском регионе умирает каждый 13-й отравившийся алкоголем пациент.