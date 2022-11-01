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Число отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за год

1 ноября 13:18
Фото: Сандип Катель / wikimedia.org
В Ростовской области в октябре 15 человек отравились грибами, сообщает департамент потребрынка региона.


В октябре зарегистрировали 12 случаев отравлений, в результате чего пациентами стали 15 местных жителей. В прошлом года за этот же период было пять пострадавших.

Большинство собирали грибы самостоятельно в лесу и плохо в них разбирались. Для местных жителей составили рекомендации, чтобы избежать подобных случаев.

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Так, нельзя есть сырые грибы и те, в съедобности которых нет уверенности. Не стоит их покупать в местах несанкционированной торговли.

Стоит помнить, что запах грибов не гарантирует их съедобность.

Напомним, что в донском регионе умирает каждый 13-й отравившийся алкоголем пациент.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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