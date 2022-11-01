Также инспекторы зарегистрировали 46 материалов проверок, которые зафиксировали признаки преступлений «организация незаконной миграции», 15 фиктивных регистраций граждан, 21 случай фиктивной постановки на учет иностранного гражданина, а также девять случаев изготовления поддельных документов, печатей или штампов. Уже сейчас возбуждено более 20 уголовных дел по обвинениям, указанным ранее, кроме того задержан один иностранец, который находится в федеральном розыске.