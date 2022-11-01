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Десятки иностранцев собираются депортировать из Ростовской области

1 ноября 14:59
Фото: donland.ru
В Ростовской области приняли решении о выдворении за пределы страны 32 граждан, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

В ведомстве рассказали о результатах второго этапа профилактических мероприятий «Нелегал-2022», в ходе которых выявили более 320 нарушений миграционного законодательства. 

Так сотрудники управления по вопросам миграции обнаружили и зарегистрировали 263 нарушителя правил въезда на территорию России или же режима проживания из-за незаконной работы на территории РФ. 

Также инспекторы зарегистрировали 46 материалов проверок, которые зафиксировали признаки преступлений «организация незаконной миграции», 15 фиктивных регистраций граждан, 21 случай фиктивной постановки на учет иностранного гражданина, а также девять случаев изготовления поддельных документов, печатей или штампов. Уже сейчас возбуждено более 20 уголовных дел по обвинениям, указанным ранее, кроме того задержан один иностранец, который находится в федеральном розыске. 

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«Принято 32 решения об административном выдворении иностранных граждан, в настоящее время семь лиц уже выдворено за пределы РФ», — сказано в сообщении ведомства. 

Кроме всех указанных ранее правонарушений после рейдов на рынках и в иных местах торговли выявили четырех мигрантов, использующих поддельные документы. В отношении них завели уголовные дела. 

Ранее эксперт раскрыл роль мигрантов в теракте в Белгородской области. 

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#Надежда Пустяк#Преступность#Ростовская область#Происшествия
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