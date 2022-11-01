Аналогичная ситуация произошла и с “Центром аккредитации” площадью 240 квадратных метров, единственным заявителем на аукцион по аренде которого стало ООО «ЭКСПОНЕНТА». Его также хотели сдать в аренду на 11 месяцев с годовым платежом в 730,7 тысячи рублей.