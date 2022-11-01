Согласно данным, опубликованным 1 ноября, Фонд имущества Ростовской области не смог провести аукционы на право заключения договоров аренды недвижимости, расположенной на стадионе «Ростов-Арена».
Так в аренду на 11 месяцев пытались сдать «Центр билетирования» площадью 300 квадратных метров на улице Левобережной, 2Б, начальная цена составляла более 820 тысяч рублей. Однако аукцион признали несостоявшимся, поскольку заявку подало только ООО «СПЕЦЭКРАНСЕРВИС».
Аналогичная ситуация произошла и с “Центром аккредитации” площадью 240 квадратных метров, единственным заявителем на аукцион по аренде которого стало ООО «ЭКСПОНЕНТА». Его также хотели сдать в аренду на 11 месяцев с годовым платежом в 730,7 тысячи рублей.
Напомним, заявления о проведении аукционов опубликовали в начале октября.