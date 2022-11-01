Для россиян вводят плату за оформление визы на Кипр

Как пишет infox.ru со ссылкой на АТОР, с 1 декабря текущего года россиянам придется платить за оформление визы на Кипр. Республика вводит визовый сбор. До этого времени визу можно получить бесплатно.
Введение сбора связано с приостановкой ЕС упрощенного визового режима с РФ, вступившей в действие в сентябре. При этом Кипр подключится к ней лишь в декабре. Для того чтобы оформить национальную визу на Кипр, взрослым россиянам придется заплатить 80 евро. Виза для детей от 6 до 12 лет обойдется в 40 евро.
Для въезда на Кипр действует не только национальная кипрская виза, но и многократная шенгенская, румынская, болгарская и хорватская.