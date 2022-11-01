Для россиян вводят плату за оформление визы на Кипр

Введение сбора связано с приостановкой ЕС упрощенного визового режима с РФ, вступившей в действие в сентябре. При этом Кипр подключится к ней лишь в декабре. Для того чтобы оформить национальную визу на Кипр, взрослым россиянам придется заплатить 80 евро. Виза для детей от 6 до 12 лет обойдется в 40 евро.