Донские депутаты отправили автомобиль и оборудование бойцам в ЛНР

Максим Гелас принял участие в приемке транспорта и груза. Он отметил, что все это поможет в решении боевых задач, а также подчеркнул, что все время поддерживает контакт с земляками и парламентариями Дона: «Мы на постоянной связи, и всё, что необходимо на фронте, нам обеспечивается. Спасибо за это всем депутатам и лично Александру Валентиновичу».