Донские депутаты отправили автомобиль и оборудование бойцам в ЛНР

«Мы продолжаем оказывать различную помощь ребятам, которые выполняют воинский долг на Донбассе. Среди них есть наш коллега – Максим Гелас, он сейчас проходит службу в ЛНР. Для него и его однополчан передали то, что требуется на передовой», - рассказал председатель донского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Максим Гелас принял участие в приемке транспорта и груза. Он отметил, что все это поможет в решении боевых задач, а также подчеркнул, что все время поддерживает контакт с земляками и парламентариями Дона: «Мы на постоянной связи, и всё, что необходимо на фронте, нам обеспечивается. Спасибо за это всем депутатам и лично Александру Валентиновичу».
Ранее при содействии депутатского корпуса Ростовской области в подразделение Максима Геласа уже поступили квадрокоптеры, миноискатель и комплекты формы.
Напомним, депутаты Заксобрания и местного уровня, члены «Единой России» в Ростовской области участвуют в сборе средств для регионального фонда в целях обеспечения нужд мобилизованных. Продолжает работу созданный по поручению Александра Ищенко региональный волонтерский центр «Единой России» по поддержке мобилизованных и членов их семей, действует «горячая линия» (863) 2-918-918 для консультаций и адресной помощи. Депутаты ЗС и областное отделение партии подготовили и распространяют справочник, в котором собраны все льготы и меры поддержки от государства семьям мобилизованных.