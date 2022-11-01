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Донские депутаты отправили автомобиль и оборудование бойцам в ЛНР

1 ноября 13:36
Фото: «Единая Россия»
Автомобиль повышенной проходимости, рации и другое оборудование отправлены из Ростовской области в подразделение Народной милиции ЛНР. Груз собрали депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области.

«Мы продолжаем оказывать различную помощь ребятам, которые выполняют воинский долг на Донбассе. Среди них есть наш коллега – Максим Гелас, он сейчас проходит службу в ЛНР. Для него и его однополчан передали то, что требуется на передовой», - рассказал председатель донского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Максим Гелас принял участие в приемке транспорта и груза. Он отметил, что все это поможет в решении боевых задач, а также подчеркнул, что все время поддерживает контакт с земляками и парламентариями Дона: «Мы на постоянной связи, и всё, что необходимо на фронте, нам обеспечивается. Спасибо за это всем депутатам и лично Александру Валентиновичу».

Ранее при содействии депутатского корпуса Ростовской области в подразделение Максима Геласа уже поступили квадрокоптеры, миноискатель и комплекты формы.

Напомним, депутаты Заксобрания и местного уровня, члены «Единой России» в Ростовской области участвуют в сборе средств для регионального фонда в целях обеспечения нужд мобилизованных. Продолжает работу созданный по поручению Александра Ищенко региональный волонтерский центр «Единой России» по поддержке мобилизованных и членов их семей, действует «горячая линия» (863) 2-918-918 для консультаций и адресной помощи. Депутаты ЗС и областное отделение партии подготовили и распространяют справочник, в котором собраны все льготы и меры поддержки от государства семьям мобилизованных.

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