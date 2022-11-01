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Достижения Чечни вошли в проект "20 главных событий России за 20 лет"

1 ноября 08:57
Холдинг 1MI и Институт развития интернета продолжают делиться результатами национального проекта, который посвящен определению самых значимых событий в субъектах РФ за последние 20 лет.

Российская молодежь называет основные эпизоды современной истории, которые значительно повлияли на жизнь их региона и страны в целом. Сегодня эксперты ИРИ представляют результаты опроса жителей Чеченской Республики.

Поразительные результаты продемонстрировала Чечня в своем социально-экономическом развитии. В начале 2000-х регион был практически полностью разрушен в ходе военных действий. За 20 лет здесь появилось много прекрасных зданий, а качество жизни населения улучшилось, сообщает издание NewsNN.ru.

В 2010 году в Грозном появился комплекс высоток «Грозный-Сити». Сегодня это главная достопримечательность столицы региона. Раньше на месте постройки находился квартал. В ходе войны он был разрушен, и место пустовало в течение 14 лет.

Также в Грозненском районе, селе Бердыкель, построили комплекс «Интербизнес-55». Здесь есть ипподром и возможность заниматься конным спортом. Площадь комплекса составляет более 60 гектаров. Протяженность скаковой дорожки достигает 1,6 километра. В прошлом году в республике был открыт еще один конноспортивный комплекс - имени Сайд-Хусейна Закаева. Здесь проводятся тренировки воспитанников спортивных школ. В конюшнях содержат племенных лошадей верховых пород. Планируется, что на базе нового комплекса будут проводить различные соревнования.

Жители региона очень ценят мечеть «Сердце Чечни», которая названа в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Это самая большая мечеть в России и одна из крупнейших в Европе. Площадь помещений объекта составляет свыше 5000 квадратных метров. Здесь могут одновременно молиться до 10 000 верующих.

Еще одна крупная мечеть, «Гордость мусульман», была открыта летом 2019 года в городе Шали. Объект спроектирован в стиле четырех айванов.

За последние два десятка лет разрушенные территории субъекта превратились в один из красивейших регионов страны. В городе Грозном восстановили жилую инфраструктуру – построили новые кварталы, мечети, спорткомплексы, музеи и другие объекты. Более 180 школ было построено в республике с 2001 по 2020 год. В новых учебных заведениях могут обучаться 70 000 школьников. Планируется, что к 2024 году начнут работать еще 70 школ.

Экономические показатели региона с начала 2000-х также заметно возросли: на 13% увеличилось производство товаров собственного производства, на 34% - сельского хозяйства и на 18% - розничной торговли. За прошедшие 20 лет в регионе было реализовано 194 инвестпроекта, в рамках которых было трудоустроено 3700 человек.

Зарплата работников бюджетной сферы увеличилась. Так, в бюджете на 2022 год на эти цели было заложено порядка трех миллиардов рублей. Пять прорывных проектов общей стоимостью 116 миллиардов рублей вошли в модель экономического развития Чеченской Республики.

#Светлана Павлова
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