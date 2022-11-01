Достижения Чечни вошли в проект "20 главных событий России за 20 лет"

За последние два десятка лет разрушенные территории субъекта превратились в один из красивейших регионов страны. В городе Грозном восстановили жилую инфраструктуру – построили новые кварталы, мечети, спорткомплексы, музеи и другие объекты. Более 180 школ было построено в республике с 2001 по 2020 год. В новых учебных заведениях могут обучаться 70 000 школьников. Планируется, что к 2024 году начнут работать еще 70 школ.