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Эксперт рассказал, могут ли украинские беспилотники долететь до Ростовской области

1 ноября 13:55
Фото: Mil.ru
Отражение воздушного удара
Украинские беспилотники имеют разную дальность, однако долететь до Ростовской области они вряд ли смогут, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что командование ВСУ вместе с войсками НАТО направили к российскому Севастополю ударные дроны, водные беспилотники и другую военную технику.

«Но мы видим, что от линии соприкосновения до Севастополя не так уж и далеко. Атаки были отражены. Девять дронов сбили. Также были сбиты и подводные беспилотники», - отмечает Евгений Михайлов.

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По словам эксперта, главным в этом вопросе является реагирование систем противовоздушной обороны. В качестве подтверждения, политолог вспоминает, что и в Ростовскую область в начале боевых действий прилетало. Но все прилеты были успешно отражены нашими ПВО.

 

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«Для того, чтобы долететь до Ростовской области, украинским беспилотникам, как минимум, потребуется пролететь буферную зону — ДНР. Так что это практически невозможно», - делится мнением эксперт.

Единственной вероятной возможностью, по его словам, может быть запуск беспилотника изнутри региона. Но и этого не допустят наши спецслужбы.

Ранее RostovGazeta сообщала о появлении в сети видео, на котором в Ростовской области зафиксирована работа ПВО. 

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