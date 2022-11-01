Напомним, что командование ВСУ вместе с войсками НАТО направили к российскому Севастополю ударные дроны, водные беспилотники и другую военную технику.
«Но мы видим, что от линии соприкосновения до Севастополя не так уж и далеко. Атаки были отражены. Девять дронов сбили. Также были сбиты и подводные беспилотники», - отмечает Евгений Михайлов.
По словам эксперта, главным в этом вопросе является реагирование систем противовоздушной обороны. В качестве подтверждения, политолог вспоминает, что и в Ростовскую область в начале боевых действий прилетало. Но все прилеты были успешно отражены нашими ПВО.
«Для того, чтобы долететь до Ростовской области, украинским беспилотникам, как минимум, потребуется пролететь буферную зону — ДНР. Так что это практически невозможно», - делится мнением эксперт.
Единственной вероятной возможностью, по его словам, может быть запуск беспилотника изнутри региона. Но и этого не допустят наши спецслужбы.
Ранее RostovGazeta сообщала о появлении в сети видео, на котором в Ростовской области зафиксирована работа ПВО.