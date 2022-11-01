Собеседник отмечает, что не следует раздувать панику из-за того, что в Ростовской области могут оказаться скрытые диверсанты или некие «спящие ячейки», готовые к выполнению заданий «по звонку».
«Насколько я знаю, такие попытки уже были. Но у нас ведется тщательная работа по выявлению «спящих агентов». Периодически мы узнаем, что где-то кого-то обнаружили. Думаю, что все подозрительные лица берутся на контроль», - отмечает Михайлов.
По словам эксперта, на точках фильтрации пунктов временного содержания для беженцев было выявлено достаточно много подозрительных лиц, в том числе и агентов.
«Я не удивлюсь, что кто-то смог к нам и просочиться. Ведь у нас с Украиной были достаточно длительные и плотные связи. Если даже родственники сейчас вплоть до драк могут ругаться меж собой, то, конечно же, нельзя исключать «спящие ячейки». Однако этот вопрос контролируют наши спецслужбы», - резюмирует политолог.