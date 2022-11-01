«Я не удивлюсь, что кто-то смог к нам и просочиться. Ведь у нас с Украиной были достаточно длительные и плотные связи. Если даже родственники сейчас вплоть до драк могут ругаться меж собой, то, конечно же, нельзя исключать «спящие ячейки». Однако этот вопрос контролируют наши спецслужбы», - резюмирует политолог.