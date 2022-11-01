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Эксперт рассказал об украинских диверсантах среди беженцев в Ростовской области

1 ноября 12:40
Фото: mil.ru
задержание диверсанта
За долгие годы противостояния в Донбассе, в Ростовскую область прибывало много беженцев. Вероятно, что на точках фильтрации, многие подозрительные лица были взяты под контроль, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Собеседник отмечает, что не следует раздувать панику из-за того, что в Ростовской области могут оказаться скрытые диверсанты или некие «спящие ячейки», готовые к выполнению заданий «по звонку».

«Насколько я знаю, такие попытки уже были. Но у нас ведется тщательная работа по выявлению «спящих агентов». Периодически мы узнаем, что где-то кого-то обнаружили. Думаю, что все подозрительные лица берутся на контроль», - отмечает Михайлов.

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По словам эксперта, на точках фильтрации пунктов временного содержания для беженцев было выявлено достаточно много подозрительных лиц, в том числе и агентов.

«Я не удивлюсь, что кто-то смог к нам и просочиться. Ведь у нас с Украиной были достаточно длительные и плотные связи. Если даже родственники сейчас вплоть до драк могут ругаться меж собой, то, конечно же, нельзя исключать «спящие ячейки». Однако этот вопрос контролируют наши спецслужбы», - резюмирует политолог.

 

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