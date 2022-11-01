Эксперт рассказал, почему в Мясниковском районе не изучают донской армянский диалект

Так в Ростове расцвел Нахичевань-на-Дону (Нор-Нахичеван) и армянские села. В литературе у армянского народа сформировалось два течения. Был восточно-армянский язык, который под воздействием политических обстоятельств стал литературным. И был западно-армянский диалект, на котором, в основном, говорили беженцы из западной Армении. В том числе и донские армяне. Примечательно, что на этом уникальном диалекте писал свои произведения классик армянской литературы Рафаэль Патканян.