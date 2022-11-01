Эксперт рассказал, почему в Мясниковском районе не изучают донской армянский диалект

По словам собеседника, уникальность местного диалекта заключается в том, что он является производным западноармянского языка. Исторически, Армения была поделена на две части. Так сложилось, что восточную Армению частью присоединили к России.
«Не вызывает никаких сомнений, что именно это вхождение в состав России способствовало тому, что армянский народ физически сохранился. Если бы не было России, то не было бы и армянского народа. Это не только мое убеждение, но и многих адекватных людей», - говорит краевед.
Западную Армению уничтожили в годы Первой мировой войны. Тогда Османская империя подвергла геноциду не только армян, но и все христианское население, которое там находилось.
«Ветвь донских армян — это потомки анийских армян. Анийское царство было древней столицей армянского государства. Когда оно пришло в упадок, армяне были вынуждены покинуть родные земли. Потихоньку они переселялись в Крым. А оттуда на Дон их переселила Екатерина Великая, наделив множеством льгот. Это способствовало экономическому и культурному развитию донских армян», - рассказывает Георгий Багдыков.
Так в Ростове расцвел Нахичевань-на-Дону (Нор-Нахичеван) и армянские села. В литературе у армянского народа сформировалось два течения. Был восточно-армянский язык, который под воздействием политических обстоятельств стал литературным. И был западно-армянский диалект, на котором, в основном, говорили беженцы из западной Армении. В том числе и донские армяне. Примечательно, что на этом уникальном диалекте писал свои произведения классик армянской литературы Рафаэль Патканян.
«Даже ЮНЕСКО обращает внимание на необходимость сохранения этого уникального языка, — подчеркивает спикер. — Мой отец, заслуженный врач России, краевед Минас Багдыков и я, выступали за то, чтобы в рамках нашей многонациональной культуры сохранить уникальный диалект. Чтобы армянский язык изучали в Мясниковском районе и в Нахичевани, читали классиков в подлиннике. Это была наша заветная мечта».
Однако, по словам собеседника, все упирается в финансирование.
«Должна быть образовательная программа. Нужно подготовить учителей, которые знают армянский алфавит, армянскую культуру, армянский язык и диалект. Этот вопрос, на мой взгляд, должен решаться на уровне правительства. Одного нашего желания, к сожалению, не достаточно», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как купец Красильников чудил в Нахичеване-на-Дону.