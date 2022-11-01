Гусев вернулся в СКА

Никита уже играл за СКА в период с 2015-го по 2019-й годы и смог завоевать с клубом Кубок Гагарина (2017). Последний сезон обладатель золота ОИ-2018 также провел в Санкт-Петербурге. Ожидается, что Гусев может выйти на лед в составе армейцев уже 2 ноября в игре с «Сочи».