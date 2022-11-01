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Гусев вернулся в СКА

1 ноября 15:24
Фото: 1MI
Олимпийский чемпион пока не может заиграть в НХЛ.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на СКА, хоккейный клуб с берегов Невы заключил соглашение с нападающим Никитой Гусевым. Главный тренер питерской команды Роман Ротенберг отметил, что контракт с 30-летним форвардом рассчитан на два года. 

 

Никита уже играл за СКА в период с 2015-го по 2019-й годы и смог завоевать с клубом Кубок Гагарина (2017). Последний сезон обладатель золота ОИ-2018 также провел в Санкт-Петербурге. Ожидается, что Гусев может выйти на лед в составе армейцев уже 2 ноября в игре с «Сочи».

#Марина Колодкина#Спорт
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