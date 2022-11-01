ИРИ: Достижения Ярославской области включили в “20 главных событий России за 20 лет”

Достижения Ярославской области включены в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет», представленный холдингом 1MI и АНО «ИРИ».
Участникам масштабного соцопроса предложили назвать 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь страны, и 5 важных событий в их регионе.
К тысячелетию Ярославля за счет средств мецената в городе восстановили Успенский собор, датируемый в XVII веком и являющийся одной из главных исторических достопримечательностей Ярославля. В Успенском соборе хранятся мощи святых благоверных князей Ярославских Феодора Ростиславича и его сыновей Давида и Константина, а также частицы мощей святых благоверных князей Василия и Константина Всеволодовичей. Об этом пишет издание gorod55.ru.
В 2020 году Ярославль получил звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны ярославцы внесли неоценимый вклад в победу, проявив личное мужество и трудовой героизм.
Исторический центр Ярославля был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник градостроительства и архитектуры. Это обеспечило городу всемирную известность и увеличило поток туристов. Застройка Ярославля, проведенная по указу Екатерины II, была признана выдающимся образцом планирования городской территории конца XVIII века. Ярославль насчитывает 780 исторических объектов: только в историческом центре сохранилось 140 памятников архитектуры, самые известные из которых Спасо-Преображенский монастырь, где нашли «Слово о полку Игореве», церковь Ильи Пророка, официальный символ Ярославля, 15-главая церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, один из самых известных храмов города.
В северной части Ярославля построили еще один мост через Волгу. По нему можно перебраться на другой берег, в том числе пешком.
В год 50-летия полета Юрия Гагарина в космос в Ярославле открылся планетарий - это мультифункциональный комплекс, названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Построенный по уникальному архитектурному проекту местного мастера Ильи Клягина, центр состоит из современного планетария с трехмерной компьютерной визуализацией, обсерватории, экспозиционно-выставочного зала «История космонавтики» и познавательно-развлекательного комплекса «Транс-Форс».