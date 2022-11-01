ИРИ: Достижения Ярославской области включили в “20 главных событий России за 20 лет”

Исторический центр Ярославля был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник градостроительства и архитектуры. Это обеспечило городу всемирную известность и увеличило поток туристов. Застройка Ярославля, проведенная по указу Екатерины II, была признана выдающимся образцом планирования городской территории конца XVIII века. Ярославль насчитывает 780 исторических объектов: только в историческом центре сохранилось 140 памятников архитектуры, самые известные из которых Спасо-Преображенский монастырь, где нашли «Слово о полку Игореве», церковь Ильи Пророка, официальный символ Ярославля, 15-главая церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, один из самых известных храмов города.