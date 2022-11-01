Краевед Багдыков рассказал об ужасающем состоянии памятников в ростовской Нахичевани

Собеседник подчеркивает, что неоднократно поднимал вопрос о состоянии памятников в Ростове. В частности, он упоминает памятник архиепискому Иосифу Аргутинскому, который был установлен в Нахичевани в 1999 году.
«Иосиф Аргутинский - это тот человек, который реально проявлял заботу о нашем городе. Он воплотил в жизнь указ Екатерины II об основании города Нахичевани-на-Дону. Не случайно его считают одним из отцов-основателей Нахичевани», - отмечает Георгий Багдыков.
По словам спикера, сегодня памятник находится в удручающем состоянии. Из-за отсутствия ухода на памятнике разрушается облицовка, обвалилась плитка, вблизи разрастается кустарник.
«Я не могу понять, на каком балансе он состоит, и почему его невозможно отреставрировать», - сокрушается эксперт.
Спикер добавляет, что вопрос о реставрации памятника он поднимал неоднократно.
«Понятно, что у нас сейчас сложное время, но легкого никогда и не было. Да, возможно, нам скажут, что на это нет денег. Но есть же энтузиасты, которые хотят сделать что-то доброе для нашего города», - делится мыслями краевед.
Собеседник уверен в том, что, при желании, вопрос с приведением в надлежащий вид памятника Иосифу Аргутинскому вполне решаем.
«Это наша история, наше наследие, к которому надо бережно относиться. Ведь, к несчастью, памятников у нас не так-то и много», - убежден Георгий Багдыков.
По словам эксперта, памятник Иосифу Аргутинскому - знаковый для Ростова. Его изготовил известный ростовский скульптор Давид Бегалов.
О необходимости создания этого памятника много лет писал заслуженный врач РФ, краевед Минас Багдыков, а также известный русский писатель и краевед Владимир Сидоров. Многие эксперты отмечают огромную роль Иосифа Аргутинского в истории становления донских армян.