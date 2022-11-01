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Краевед Багдыков рассказал об ужасающем состоянии памятников в ростовской Нахичевани

1 ноября 10:58
Фото: Неизвестный художник, 18 век/Национальная галерея Армении
Иосиф Аргутинский (Овсеп Аргутян)
Памятник основателю Нахичевани архиепископу Иосифу Аргутинскому находится в плачевном состоянии, сообщил RostovGazeta краевед Георгий Багдыков.

Собеседник подчеркивает, что неоднократно поднимал вопрос о состоянии памятников в Ростове. В частности, он упоминает памятник архиепискому Иосифу Аргутинскому, который был установлен в Нахичевани в 1999 году. 

«Иосиф Аргутинский  - это тот человек, который реально проявлял заботу о нашем городе. Он воплотил в жизнь указ Екатерины II об основании города Нахичевани-на-Дону. Не случайно его считают одним из отцов-основателей Нахичевани», - отмечает Георгий Багдыков. 

По словам спикера, сегодня памятник находится в удручающем состоянии. Из-за отсутствия ухода на памятнике разрушается облицовка, обвалилась плитка, вблизи разрастается кустарник. 

Памятник архиепископу Иосифу Аргутинскому
Фото: Яндекс.Карты
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«Я не могу понять, на каком балансе он состоит, и почему его невозможно отреставрировать», - сокрушается эксперт.

Спикер добавляет, что вопрос о реставрации памятника он поднимал неоднократно.

«Понятно, что у нас сейчас сложное время, но легкого никогда и не было. Да, возможно, нам скажут, что на это нет денег. Но есть же энтузиасты, которые хотят сделать что-то доброе для нашего города», - делится мыслями краевед.

Собеседник уверен в том, что, при желании, вопрос с приведением в надлежащий вид памятника Иосифу Аргутинскому вполне решаем.

«Это наша история, наше наследие, к которому надо бережно относиться. Ведь, к несчастью, памятников у нас не так-то и много», - убежден Георгий Багдыков.

По словам эксперта, памятник Иосифу Аргутинскому - знаковый для Ростова. Его изготовил известный ростовский скульптор Давид Бегалов.

Давид Бегалов
Фото: Нахичеванская-на-Дону армянская община

О необходимости создания этого памятника много лет писал заслуженный врач РФ, краевед Минас Багдыков, а также известный русский писатель и краевед Владимир Сидоров. Многие эксперты отмечают огромную роль Иосифа Аргутинского в истории становления донских армян.


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