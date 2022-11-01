Молодой российский ученый помогает нефтедобывающим компаниям повысить эффективность

Технология Евгения позволяет значительно ускорить лабораторные исследования и повысить достоверность получаемых результатов, микрофлюидная установка высокого давления и высокой температуры предоставляет уникальные возможности для нефтегазовой промышленности. Микрофлюидные тесты является более точным методом исследований, чем стандартные лабораторные технологии. Такие тесты в 3-5 раз дешевле традиционных, в 10 раз быстрее, а также точнее, чем обычные испытания.