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Назначили психиатрическую экспертизу: жительница Ростовской области убила сожителя

1 ноября 13:58
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Орудие убийства с места преступления

Жительница в Ростовской области зарезала сожителя во время ссоры 31 октября

В Ростовской области жительница станицы Мешковской стала фигуранткой уголовного дела за убийство сожителя, сообщили в УСКР по региону.

В конце октября 42-летняя женщина поссорилась с 32-летним любовником. Во время скандала она не смогла успокоиться и схватила нож.

Подозреваемая нанесла несколько ударов, из-за чего пострадавший скончался. По данному факту возбудили уголовное дело.

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«Нападавшую задержали, решается вопрос об аресте. Назначены медицинская, биологическая и психиатрическая судебные экспертизы», — сказано в сообщении.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 15 лет колонии. 

Ранее в Ростове нашли мертвым сторожа муниципального предприятия ритуальных услуг.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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