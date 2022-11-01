Назначили психиатрическую экспертизу: жительница Ростовской области убила сожителя

В конце октября 42-летняя женщина поссорилась с 32-летним любовником. Во время скандала она не смогла успокоиться и схватила нож.
Подозреваемая нанесла несколько ударов, из-за чего пострадавший скончался. По данному факту возбудили уголовное дело.
«Нападавшую задержали, решается вопрос об аресте. Назначены медицинская, биологическая и психиатрическая судебные экспертизы», — сказано в сообщении.
Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 15 лет колонии.
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