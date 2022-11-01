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По всей Ростовской области проверяют подвалы и системы оповещения

1 ноября 18:04
Фото: Pxhere.com

В Ростовской области подвалы домов приводят в готовность на возможные случаи ЧС

В Ростовской области усиливают меры безопасности и готовят укрытия в подвалах на случай возникновения ЧС, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Тюрин рассказал, что после заседания оперштаба Ростовской области губернатор региона Василий Голубев поручил усилить меры безопасности и охраны порядка. 

В целях исполнения поручения главы донского правительства, в Ростовской области уточняют перечень сооружений защитных сооружений и объектов гражданской обороны, а в многоквартирных домах подвалы приводят в порядок, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в качестве укрытия во время чрезвычайной ситуации. 

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К этим мероприятиям добавили традиционную проверку систем оповещения населения, а также готовность экстренных служб и их сотрудников. 

«В регионе продолжают круглосуточную работу аварийно-диспетчерские службы, запас средств и материалов для устранения аварийных ситуаций достаточен», — в заключение добавил Сергей Тюрин.

Ранее в «Вконтакте» опубликовали видео, которое по неподтвержденным данным запечатлело работу системы ПВО на западе Ростова. 

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