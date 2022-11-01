В целях исполнения поручения главы донского правительства, в Ростовской области уточняют перечень сооружений защитных сооружений и объектов гражданской обороны, а в многоквартирных домах подвалы приводят в порядок, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в качестве укрытия во время чрезвычайной ситуации.