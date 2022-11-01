Тюрин рассказал, что после заседания оперштаба Ростовской области губернатор региона Василий Голубев поручил усилить меры безопасности и охраны порядка.
В целях исполнения поручения главы донского правительства, в Ростовской области уточняют перечень сооружений защитных сооружений и объектов гражданской обороны, а в многоквартирных домах подвалы приводят в порядок, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в качестве укрытия во время чрезвычайной ситуации.
К этим мероприятиям добавили традиционную проверку систем оповещения населения, а также готовность экстренных служб и их сотрудников.
«В регионе продолжают круглосуточную работу аварийно-диспетчерские службы, запас средств и материалов для устранения аварийных ситуаций достаточен», — в заключение добавил Сергей Тюрин.
Ранее в «Вконтакте» опубликовали видео, которое по неподтвержденным данным запечатлело работу системы ПВО на западе Ростова.