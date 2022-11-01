Роспотребнадзор обеспокоен участившимися отравлениями грибами в Ростовской области

В октябре 2022 года зарегистрировали сразу несколько случаев пищевых отравлений грибами. Все пострадавшие самостоятельно собрали их в лесу.
Теперь «Дон-ТР» сообщили в Управлении, что в 2022 году в области отравились семь человек. Сезон начался с сентября, но за этот месяц не было ни одного случая. А в октябре сразу несколько.
Один из пациентов находился в тяжелом состоянии, но сейчас ему стало легче.
«Вызывают опасения и беспокойство дальнейшие тенденции и динамика», — прокомментировала Маргарита Родионова.