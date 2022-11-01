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Роспотребнадзор обеспокоен участившимися отравлениями грибами в Ростовской области

1 ноября 08:05
Фото: PatilRohan0/CC BY SA 4.0/wiki
В Ростовской области вызывают опасения случаи отравления грибами, сообщила представитель управления Роспотребнадзора Маргарита Родионова.

В октябре 2022 года зарегистрировали сразу несколько случаев пищевых отравлений грибами. Все пострадавшие самостоятельно собрали их в лесу.

Теперь «Дон-ТР» сообщили в Управлении, что в 2022 году в области отравились семь человек. Сезон начался с сентября, но за этот месяц не было ни одного случая. А в октябре сразу несколько.

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Один из пациентов находился в тяжелом состоянии, но сейчас ему стало легче.

«Вызывают опасения и беспокойство дальнейшие тенденции и динамика», — прокомментировала Маргарита Родионова.

Напомним, что в Ростовской области умирает каждый 13-й отравившийся алкоголем пациент.
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отравление#Грибы#Происшествия
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