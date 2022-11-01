Речь идет о частичной мобилизации, которая завершилась по всей стране. Всего набрали 300 тысяч человек.
Официальный представитель облправительства в соцсетях написал, что повестки больше не готовят и никому не вручают. Теперь военкоматы продолжат работать с добровольцами и контрактниками.
В соцсетях пользователи заявили, что хотят увидеть соответствующий указ. Другие начали интересоваться, будет ли следующая волна частичной мобилизации.
«С 1 ноября военкоматы срочниками занимаются», — пишут ростовчане.
Некоторые предположили, что начнут возвращаться люди, которые уезжали в другие страны, чтобы избежать частичной мобилизации.
Ранее жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных.