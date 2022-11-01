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Ростовчане ожидают возвращения уклонистов после завершения частичной мобилизации

1 ноября 15:02
Фото: Syced/CC0 / wikimedia.org
Власти в Ростовской области заявили о завершении мероприятий по призыву на службу людей из числа запаса, что стало поводом для обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о частичной мобилизации, которая завершилась по всей стране. Всего набрали 300 тысяч человек.

Официальный представитель облправительства в соцсетях написал, что повестки больше не готовят и никому не вручают. Теперь военкоматы продолжат работать с добровольцами и контрактниками.

В соцсетях пользователи заявили, что хотят увидеть соответствующий указ. Другие начали интересоваться, будет ли следующая волна частичной мобилизации.

«С 1 ноября военкоматы срочниками занимаются», — пишут ростовчане.

Власти в Ростовской области заявили о прекращении призыва при частичной мобилизации
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Некоторые предположили, что начнут возвращаться люди, которые уезжали в другие страны, чтобы избежать частичной мобилизации.

Ранее жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Частичная мобилизация#Общество#Мобилизация
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