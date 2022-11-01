Снег выпал в Зверево, Новошахтинске, Семикаракорске, а также Шахтах, Красном Сулине и Аксае. Часть жителей Ростова рассказала об осадках в городе.
«А что вы хотите? Накануне зима… И это замечательно», — пишут пользователи в соцсетях. Другие ответили, что до зимы еще месяц и такой погоды быть не должно.
«В Волгодонске как обычно только дождливая погода», — рассказали местные жители.
«Зверево, Гуково, Шахты — там всегда аномально холодно», — заявляют горожане.
«Зверево самая высокая точка Ростовской области. Поэтому так всегда там», — отмечают подписчики.
Ранее в Ростове жители Левенцовки потребовали добавить автобусы на маршруты во время дождя.