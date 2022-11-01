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Ростовчане рассказали об аномальной погоде из-за выпавшего снега

1 ноября 04:58
Фото: 1mi
В Ростовской области сразу в нескольких городах 31 октября выпал первый снег, что стало причиной обсуждений в соцсети «ВКонтакте».
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Погода

Снег выпал в Зверево, Новошахтинске, Семикаракорске, а также Шахтах, Красном Сулине и Аксае. Часть жителей Ростова рассказала об осадках в городе.

«А что вы хотите? Накануне зима… И это замечательно», — пишут пользователи в соцсетях. Другие ответили, что до зимы еще месяц и такой погоды быть не должно.

«В Волгодонске как обычно только дождливая погода», — рассказали местные жители.

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«Зверево, Гуково, Шахты — там всегда аномально холодно», — заявляют горожане.

«Зверево самая высокая точка Ростовской области. Поэтому так всегда там», — отмечают подписчики.

Ранее в Ростове жители Левенцовки потребовали добавить автобусы на маршруты во время дождя.

 

 

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз погоды
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