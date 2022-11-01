Жители Ростова-на-Дону обратили внимание на саженцы елок в парке «Дружба». Неизвестные горе-садоводы вырыли ямы для деревьев и просто сбросили туда саженцы. Те, в свою очередь, не могут прижиться и пустить корни. С наступающими холодами велик риск гибели деревьев.
По сообщениям очевидцев, плачевная ситуация длится уже вторую неделю. Ростовчане призывают умельцев спасти елки и грамотно посадить саженцы. В противном случае деревья просто пересохнут и погибнут.
Ранее жители Ростова забили тревогу из-за уничтожения Кумженской рощи во имя строительства Западной хорды.