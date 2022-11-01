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Ростовчане возмущены брошенными саженцами елок в парке «Дружба»

1 ноября 11:11
Фото: t.me/Rostov_news
Пожелтевшие саженцы елок в парке Дружба
В парке «Дружба» в Ростове саженцы елок, недобросовестно посаженные в землю, могут погибнуть, обращают внимание местные жители.

Жители Ростова-на-Дону обратили внимание на саженцы елок в парке «Дружба». Неизвестные горе-садоводы вырыли ямы для деревьев и просто сбросили туда саженцы. Те, в свою очередь, не могут прижиться и пустить корни. С наступающими холодами велик риск гибели деревьев.

По сообщениям очевидцев, плачевная ситуация длится уже вторую неделю. Ростовчане призывают умельцев спасти елки и грамотно посадить саженцы. В противном случае деревья просто пересохнут и погибнут.

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Ранее жители Ростова забили тревогу из-за уничтожения Кумженской рощи во имя строительства Западной хорды.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда
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